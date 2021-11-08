وزير النقل يبحث مع «الستوم» سبل تنفيذ مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق

على هامش فعاليات الدورة الرابعة من معرض النقل الذكي «TrANS MEA 2021»، التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، برئيس شركة الستوم العالمية، هنري بوبار لافارج، وذلك لبحث دعم التعاون المشترك في مجالات النقل والتعاون في توطين صناعة النقل في مصر.

وفي بداية الاجتماع، أشاد الوزير بالتعاون المثمر والشراكة الإيجابية بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات النقل السككي المختلفة، سواء السكة الحديد أو المترو أو المونوريل، ليصبح التعاون المشترك نموذج رائد في مجال النقل، وكذلك التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجال الربط مع دول الجوار، مثل الربط السككي بين مصر والسودان وكذلك مع ليبيا.

دعم الخط السادس لمترو الأنفاق

واستعرض الجانبان خارطة الطريق الموقعة بين الحكومة المصرية والحكومة الفرنسية، والمتضمنة قيام شركة الستوم بتقديم عرض فني ومالي وتمويلي لتنفيذ الخط السادس لمترو الانفاق (المعادي - الخصوص)، حيث أكد الوزير أهمية هذا الخط في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في وسائل النقل الجماعي الكهربائى الصديق للبيئة، وضرروة استكمال شبكة مترو الانفاق.

توطين صناعة النقل في مصر

وأشار الوزير إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بقيام كل الشركات العالمية بالاهتمام بعدد ثلاث محاور رئيسية، الأول إنشاء مصانع كاملة في مصر لتصنيع وتوريد منتجاتها داخل مصر و تصديرها إلى إفريقيا والشرق الأوسط وكل دول العالم، خاصة أن كل العوامل متوافرة، والمحور الثاني هو توطين الصناعة مع الشركات الموجودة في مصر مثل «نيرك» وكذلك مع الهيئة العربية التصنيع.

وأذكر أن المحور الثالث يتمثل في ضرورة تعظيم وتدعيم الصناعات المحلية المغذية لمشروعات قطاع النقل، لتعظيم الصناعات المصرية المغذية بقطاع الإنشاءات.

ولفت إلى أنه في إطار المشروعات المشتركة سيتم العمل على تصنيع كل المنتجات التي سيتم تصنيعها خارج فرنسا بمصر، لزيادة قيمة المكون المحلي لمصر، وذلك في ضوء خطة وزارة النقل لتنفيذ العديد من مشروعات النقل بمصر.

وفي ختام الاجتماع أكد رئيس شركة الستوم على الشراكة القوية بين الجانبين، والاستعداد التام للتعاون مع وزارة النقل المصرية في توطين صناعة النقل في مصر، وكذلك التعاون في تنفيذ عدد كبير من المشروعات في كل مجالات النقل.