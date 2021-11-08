«الأرصاد» تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية 2021 في مصر

مع الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية، والذي تشهده محافظات الجمهورية خلال الفترة الحالية، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خاصة في الساعات المتأخرة من الليل وساعات الصباح الباكر ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد، ما جعل الكثير من المواطنين يتساءلون عن موعد ارتداء الملابس الشتوية 2021 في مصر.

موعد ارتداء الملابس الشتوية 2021 في مصر

وبالنسبة لـ موعد ارتداء الملابس الشتوية 2021 في مصر، قال الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية لـ«الوطن»، إنّنا ما زلنا في فصل الخريف، كما أنّ ارتداء الملابس الشتوية الآن غير مناسب ومن الأفضل الانتظار مزيدًا من الوقت، إلا أنّه يُنصح باستخدام چاكيت خفيف خاصةً لمن يخرج من منزله باكرًا أو يعود في وقت متأخر من الليل أو ارتداء الملابس الخريفية، أما الملابس الشتوية فلم يحن وقتها الآن.

ونصح «شاهين»، طلاب المدارس خاصة المرحلتين الابتدائية والإعدادية، بارتداء قطعة ملابس إضافية أسفل الزي المدرسي، ويفضل عدم اللجوء إلى الجواكيت خلال الوقت الحالي.

وبالنسبة للمواطنين، يمكنهم اصطحاب جاكيت خفيف خلال الخروج في الساعات المتأخرة من الليل نظرًا لانخفاض درجة الحرارة.

ونظرًا لأنّ شهر نوفمبر يعد النصف الثاني من فصل الخريف، أوضح «شاهين» أنّه عادةً ما تشهد جمهورية مصر العربية تقلبات جوية خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر؛ استعدادًا لفصل الشتاء الذي يبدأ في 21 ديسمبر، إذ تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا فضلًا عن سقوط الأمطار على معظم الأنحاء.

موعد بدء فصل الشتاء

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت بدء فصل الخريف جغرافيًا على البلاد يوم 22 سبتمبر 2021، إذ يستمر تأثير فصل الخريف نحو 3 أشهر، ليكون موعد انتهاء فصل الخريف 2021 يوم الإثنين الموافق 20 ديسمبر 2021، وبدء فصل الشتاء في مصر يوم 21 ديسمبر 2021.

ووفقًا للحسابات الفلكية، فإنّ فصل الشتاء يستمر نحو 88 يومًا و23 ساعة و35 دقيقة، وينتهي في 20 من مارس العام المقبل، ليبدأ بعده فصل الربيع في اليوم التالي مباشرة وينتهي في 20 يونيو.