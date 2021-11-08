تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة الكثيفة صباحا: تصل لحد الضباب

تستمر تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تكوّن الشبورة بشكل كثيف صباحًا، ما قد يصل أحيانًا إلى حد الضباب على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة، كما تتفاوت درجات الحرارة بشكل كبير وترتفع خلال فترة النهار وتنخفض خلال فترة الليل ليسود طقس مائل للبرودة ليلًا.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

ومن أهم تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية خلال هذه الفترة، توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة، خاصة في أثناء تكوّن الشبورة المائية على الطرق، وارتداء الملابس الثقيلة نسبيًا خلال فترات الليل المتأخرة وفي ساعات الصباح الباكر.

ويؤدي تكوّن الشبورة المائية لانخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما يستلزم القيادة بهدوء خاصة للمسافرين وسائقي الحافلات المدرسية التي تنقل الطلاب صباحًا.

اعتدال الحرارة لمدة أسبوع

وبحسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، فمن المتوقع أن يشهد الطقس في مصر خلال أسبوع اعتدال الحرارة أثناء ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلًا طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره، على الأنحاء كافة.

وأشار الخبراء إلى أنّ درجات الحرارة تبدأ الانخفاض التدريجي فور غياب أشعة الشمس، إذ يكون الطقس خلال ساعات الليل لطيفًا في بدايته، لكن في الساعات المتأخرة والصباح الباكر يكون الطقس مائلًا للبرودة إلى بارد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 29 19

الإسكندرية 27 19

وادي النطرون 27 20

طنطا 28 19

شبين الكوم 28 20

دمنهور 27 19

بلطيم 27 20

مطروح 25 20

السلوم 25 19

سيوة 27 14

بورسعيد 27 21

دمياط 28 21

الزقازيق 29 19

المنصورة 29 18

الإسماعيلية 29 18

السويس 28 21

العريش 28 19

رفح 28 18

رأس سدر 29 21

نخل 28 12

نويبع 30 22

طابا 28 20

كاترين 27 14

الطور 28 21

شرم الشيخ 30 22

الغردقة 31 20

مرسى علم 30 21

الفيوم 30 16

بني سويف 30 17

المنيا 30 17

أسيوط 31 16

سوهاج 32 17

قنا 33 19

الأقصر 34 20

أسوان 35 20

إدفو 35 20

أبو سمبل 35 19

الوادي الجديد 33 16

شلاتين 30 19

أبو رماد 29 20

حلايب 27 21

رأس حدربة 27 22