تراجع أسعار الخضر والفاكهة في أسواق الدقهلية.. البطاطس بـ6 جنيه

شهدت أسعار الخضروات والفواكه في أسواق الدقهلية انخفاضا ملحوظا، مثل الطماطم والبطاطس والخيار والكوسة والجوافة والبرتقال والكاكا، وذلك وفقا للأسعار الاسترشادية التي أعلنتها الغرفة التجارية بالدقهلية داخل وخارج سوق الجملة اليوم الاثنين، الموافق الأول من نوفمبر 2021.

أسعار الخضار في أسواق الدقهلية

وقال ناصر رمضان محمد، أمين عام الغرفة التجارية، إن أسعار الخضراوات في داخل سوق الجملة بالمنصورة وخارج السوق وفي المنافذ لكل كيلو جرام اليوم الثلاثاء شهدت استقرارا كبيرا نتيجة للتنوع في المنتجات، كما يلي:

فاصوليا خضراء: 8 جنيهات.

باذنجان رومي: يتراوح سعر الكيلو من 5 إلى 7 جنيهات.

قلقاس: 8 جنيهات.

بصل: 5 جنيهات.

خيار: 6 جنيهات.

فلفل: 6 جنيهات.

طماطم: 5 جنيهات.

بطاطس: يتراوح سعر الكيلو من 8 إلى 10 جنيهات.

الكوسة: يتراوح سعر الكيلو من 6 إلى 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة في أسواق الدقهلية

أما أسعار الفاكهة فجاء سعر الكيلو جرام كالتالي:

الموز: 15 جنيها.

بلح: 12 جنيها.

تفاح مستورد: يتراوح سعر الكيلو من 20 إلى 25 جنيها.

كاكا: يتراوح سعر الكيلو من 10 إلى 12 جنيها.

ليمون: يتراوح سعر الكيلو من 8 إلى 10 جنيهات.

برتقال: يتراوح سعر الكيلو من 7 إلى 8 جنيهات.

تين: 10 جنيهات.

رمان: يتراوح سعر الكيلو من 5 إلى 7 جنيهات.

جوافة: يتراوح سعر الكيلو من 7 إلى 8 جنيهات.

يوسفي: 10 جنيهات.