أسعار الخضار والفاكهة بأسواق الدقهلية تراجع الطماطم وزيادة في البطاطس

استقرت أسعار الفواكه في أسواق الدقهلية، فيما شهدت أسعار بعض أنواع الخضروات تحركا بسيطا مثل البطاطس التي وصل الحد الأعلى لها 10 جنيهات، فيما انخفضت أسعار الطماطم حتى وصلت إلي 5.5 جنيه، وفقا لما أعلنت عنه الغرفة التجارية بالدقهلية عن الأسعار الاسترشادية داخل وخارج سوق الجملة اليوم الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر 2021 ، ضمن قائمة الأسعار الاسترشادية لكل من الخضراوات والفاكهة داخل وخارج سوق جملة المنصورة التابع للغرفة.

أسعار الخضار

وقال ناصر رمضان محمد، أمين عام الغرفة التجارية بالدقهلية، إن أسعار الخضراوات داخل سوق الجملة بالمنصورة، وخارج السوق وفي المنافذ، اليوم الثلاثاء، شهدت استقرارا كبيرا نتيجة للتنوع في المنتجات كما يلي:

فاصوليا خضراء: يتراوح سعر الكيلو من 10 جنيهات إلى 11 جنيها

باذنجان رومي: يتراوح سعر الكيلو من 5.5 جنيها إلى 6 جنيهات

قلقاس: 8 جنيهات

بصل: 5 جنيهات

خيار: يتراوح سعر الكيلو من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات

فلفل: 8 جنيهات

طماطم: يتراوح سعر الكيلو من 5.5 جنيها إلى 6 جنيهات

بطاطس : يتراوح سعر الكيلو من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات

كوسة : يتراوح سعر الكيلو من 6.5 جنيها إلى 8 جنيهات

أسعار الفاكهة

أما بالنسبة لأسعار الفاكهة فكان سعر الكيلو جرام هي:

الموز: يتراوح سعر الكيلو من 13 جنيها إلى 15 جنيها

بلح: 12 جنيها

تفاح مستورد: يتراوح سعر الكيلو من 20 جنيهات إلى 25 جنيهات

كاكا: 10 جنيهات

ليمون: 10 جنيهات

برتقال: يتراوح سعر الكيلو من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات

تين: 10 جنيهات

رمان: 8 جنيهات

عنب: 8 جنيهات

جوافة: يتراوح سعر الكيلو من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات