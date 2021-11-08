منة فضالي تستغيث: حياتي معرضة للخطر وبلطجية هيقتحموا بيتي «فيديو»

كشفت الفنانة منة فضالي، عن تعرضها للنصب من قبل المخرج العراقي صفاء الدين عايدي، والتي كانت تتعاون معه في فيلمٍ جديد، كان من المُفترض عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية، إلا أنّ تصويره توقف لأجلٍ غير مسمى.

فوجئت بتغيير فريق العمل بالكامل أول يوم تصوير

وقالت منة فضالي، في بث مباشر، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن المخرج صفاء الدين عايدي، تواصل معها منذ فترة لقيامها بدور في فيلم جديد وبه عدد من النجوم ومنهم الفنان مجدي كامل.

وتابعت فضالي، أن المخرج أكد لها أنه يريدها أن تؤدي الدور، مشيرة إلى أنها قرأت السيناريو وتحمست للقصة، إلى أنّ جاء موعد أول يوم تصوير، فوجئت إنّ فريق العمل بالكامل سواء أمام أو خلف الكاميرا تم تغييره بشكلٍ مفاجئ، باستثناء مجدي كامل.

المخرج يستعين ببلطجية لترهيب العاملين بالفيلم

وأضافت منة فضالي: «فوجئت إنّ كل شوية ناس تيجي للمخرج، تطلب حقوقها وعاوزين فلوسهم، وكان بيصدر لهم منتج فني اسمه حاتم فاروق، وده جابه بعد ما طردوا المنتجة الفنية الأولى وتدعى وسام، لأن لها أكتر من نصف مليون جنيه ولم تتحصل عليهم حتى الآن»، متابعة أن أي شخص يطالب بأمواله يتعرض للإهانة والبلطجة، إلا أنّ توقف التصوير أكتر من شهر.

زيارة مفاجئة من مخرج الفيلم لـ منة فضالي في منزلها

وأشارت منة فضالي، إلى أن المخرج والمنتج زاروها في منزلها لإقناعها بالعودة لإكمال التصوير بالرغم من المشاكل التي حدثت، مؤكدة أنهما وعدوها أن جميع المشاكل تم حلها، وبالأخص بعد أن اعتذرت عن مسلسل لبناني بسبب الفيلم.

رسائل تهديد

واستطردت منة فضالي، قائلة «رجعت التصوير، ولاقيت لسه الناس بتطالب بفلوسها، لحد ما المخرج جاب بلطجي ومعاه مجموعة كبيرة، وكان أي حد بيطلب فلوسه يضربوه ويحبسوه في أوضة، والمنتجة الفنية وسام جالها رسائل تهديد كتير بعد ما طالبت بفلوسها».

منة فضالي تستغيث عبر بث مباشر: بلطجية هيقتحموا بيتي

واستغاثت منة فضالي قائلة: «إحنا كبشر معرضين إن حد يهجم علينا في بيوتنا دلوقتي»، لافتة إلى تعرض عامل البوفيه للضرب والإهانة من قبل البلطجية لمجرد إنه طالب بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة المُقدرة بـ2800 جنيهًا، قائلة: «مش عارفة الناس دي بتنام أزاي وهم واكلين حقوق الناس».

المخرج يرد على منة فضالي: مفيش بلطجية إحنا في دولة

وأبدى المخرج صفاء الدين عايدي، دهشته من الاتهامات التي وجهتها له الفنانة منة فضالي، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي قائلًا: «مفيش بلطجة.. حد كلمك من البلطجية؟ هو إحنا فين يا فنانة؟.. إحنا بدولة فيها حكومة»، متابعًا: «كنت أتمنى تتأكدِ من المعلومة قبل ما تكتبيها، الكلام اللي وصلك غير صحيح بالمرة».

وأكد المخرج العراقي، أنه لم يحصل على مستحقاته المالية، مشيرًا إلى أنه متضامن مع الفنانين لإكمال فيلهم، مطالبًا بعدم التسرع لأن هناك نقابة ودولة، لافتًا: «النقابة متابعة الموضوع اعتقد».

وأوضح المخرج، حقيقة الاستغناء عن عبد العزيز مخيون والاستعانة بالفنان سامي مغاوري لاستكمال مشاهده، موضحًا «الشركة المنفذة اتصلت تطمئن على صحة عزيز مخيون عشان الـ4 أيام الباقية وأنتم كلكم في الفيلم محدش تغير.. والأوردر بيتنفذ يا فنانة».