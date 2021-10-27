رفض دعوى رجل أعمال ضد منة فضالي: طالبها بتعويض 3 ملايين جنيه

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، برفض دعوى التعويض المقامة من رجل الأعمال عريان فهيم، ضد الفنانة منة فضالي يتهمها فيها بالتشهير بمحل المجوهرات الخاص به ونشر أخبار كاذبة.

رجل الأعمال اتهم الفنانة بسبه

وجاء في نص الدعوى، أن «عريان فهيم والذي يعمل رجل أعمال، طلب تعويضا من الفنانة منة فضالي بمبلغ 3 ملايين جنيه، وذلك لمحاولتها الفصال أثناء تواجدها في المحل الخاص به وشراء قطع مشغولات ذهبية من محله، ولكنه لم يقبل هذا الأمر تماما، فصدر منها رد فعل غريب وهي توجيه عبارات من السباب والإهانات لشخصه ووجهت له اتهامات من شأنها التسبب في أضرار مادية ونفسية له، وذلك بعد تصريحاتها التي صدرت منها عنه».

ووكل عريان فهيم، المحامي سمير صبري عنه، لإقامة دعوى يطالب فيها بتعويض من الفنانة منة فضالي يتهمها فيها بنشر أخبار كاذبة عنه والتشهير به وبسمعته التجارية عبر موقعها الإلكتروني، مشيرا إلى أن «فضالي عندما ذهبت لشراء مشغولات ذهبية من المحل الخاص بالعريان الكائن في شارع البطل أحمد عبدالعزيز، حاولت الفصال معه وعندما قبل طلبها بالرفض هاجمته، وأرسلت له مكالمة صوتية بها العديد من عبارات السباب والشتائم بعد خروجها من المحل».

وأضاف في دعواه: «تم تقديم المستندات الدالة على ذلك والرسائل الصوتية، وطالب سمير صبري المحامي في دعواه بإلزام الفنانة منة فضالي بدفع تعويض 3 ملايين جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت العريان بعد تشهيرها به».