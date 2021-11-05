منة فضالي تجذب أنظار متابعيها بإطلالة جديدة: تصبح اللحظة ذكريات

جذبت الفنانة منة فضالي أنظار متابعيها إليها بعد إطلالتها الأخيرة، حيث ظهرت ترتدي فستانا مفتوحا بلون فاتح، ومكياج ثقيل، ونشرت صورها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها: «تصبح اللحظة ذكريات، والأشخاص دروس، هذه هي الحياة»، وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع تلك الصور.

منة فضالي تنتهي من تصوير حكاية سكر مر

وانتهت منة فضالي أمس من تصوير مشاهدها في مسلسل ورا كل باب حكاية سكر مر، والتي تجسد خلال أحداثها دور سيدة تدعى «فريدة»، ويشاركها بطولتها الفنان إيهاب فهمي، والفنانة فريال يوسف، ومراد مكرم، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

أحداث حكاية سكر مر

وتدور أحداث حكاية سكر مر حول أسرة طفل مريض، مع بيان معاناة أهل الطفل مع أزمته الصحية، والانتقادات التي يتعرض لها، ومحاولة الوقوف بجانبه ودعمه لتخطي تلك الانتقادات، ومن المقرر عرض أولى حلقات الحكاية غدًا السبت الساعة التاسعة مساء على شاشة قناة الحياة.

منة فضالي تنتهي من تصوير فيلم «في القلب»

وعلى الجانب الآخر انتهت «فضالي» أيضًا من تصوير فيلم «في القلب» الذي لم يتم تحديد موعد عرضه حتى الآن، وهو من بطولة خالد سليم، نسرين طافش والفنانة القديرة سوسن بدر، سيناريو وحوار سمير ياسر، ومن إخراج مرقس عادل، وتجسد خلال الأحداث دور فتاة تتعرض للخيانة من صديقتها وزوجها.

فضالي تنتظر استكمال تصوير فيلم «ميني بار»

كما تنتظر استكمال تصوير فيلم «ميني بار» التي تشارك فيه بجوار نضال الشافعي، وصلاح عبد الله، ومدحت تيخا، وشيما الحاج، وعلاء مرسي، وأمينة، وعدد أخر من الفنانين، وهو من تأليف طارق رمضان وإخراج محمد الخضري، حيث توقف الفيلم بعد أزمة نضال الشافعي الصحية.