الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المتوقعة حتى الأحد المقبل.. وتحذير لقائدي السيارات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، أنَّ الاستقرار في الأحوال الجوية هو سمة الفترة الحالية والقادمة حيث تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة؛ كما تتفاوت درجات الحرارة بشكل كبير حيث ترتفع خلال فترة النهار وتنخفض خلال فترة الليل ليسود طقس مائل للبرودة ليلا.

تحذير الأرصاد لقائدي السيارات

وحذرت هيئة الأرصاد قائدي المركبات قائلة: «يرجى توخي الحيطة والحذر في أثناء القيادة على الطرق السريعة، ويجب ارتداء الملابس الثقيلة نسبيًا خلال فترة الليل وفي الصباح الباكر».

وكشفت حالة الطقس المتوقعة وخريطة الظواهر الجوية على مدن ومحافظات مصر حتى الأحد المقبل الموافق 14 نوفمبر الجاري، محذرة من انتشار الشبورة الكثيفة على بعض الطرق في الصباح الباكر، التي يؤثر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وسط سيناء، مدن القناة، والسواحل الشمالية، مضيفة أنَّ الطقس سيكون مائلاً للحرارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وشمال الصعيد.

حالة الطقس على البلاد

وأضافت هيئة الأرصاد، أنَّ الطقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد، وذلك في أثناء النهار، فيما يسود ليلاً طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر على كل الأنحاء.

خريطة انتشار الشبورة على الطرق

وتابعت أنَّ انتشار الشبورة المائية والتي تكون كثيفة أحياناً، في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وسط سيناء، مدن القناة، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد، المواطنين باتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة المتوقعة، خلال فترة التنبؤ.