براءة رئيسي مصلحتي الضرائب والجمارك السابقين من تهمة الإضرار بالمال العام

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة مسئولين سابقين بمصلحتي الجمارك والضرائب، من تهمة صرف مبالغ مالية دون وجه حق، ولعدد من القيادات تحت مسمى مكافأة حوافز التنسيق؛ مما أضر بمالية الدولة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وتضمن الحكم تبرءة كل من «أ.ر» رئيس مصلحة الضرائب سابقًا، «أ.ف» رئيس مصلحة الجمارك سابقًا.

المحكمة تسرد الوقائع

ونسب للمتهمين أنهم خلال الفترة من نوفمبر 2010 حتى 10/2/2013 وبدائرة عملهما وبوصفهما السابق، لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة ولم يحافظا على أموال الجهة التي يعملان بها وخالفا القواعد والأحكام.

تهمة المحال الأول

وكانت النيابة الإدارية نسبت للمحال الأول، تقاضي مبلغ مقداره «129262.51 جنيه» دون وجه حق تحت مسمى مكافأة حوافز التنسيق بين اللجان المشتركة ومكافأة التعريفة الجمركية وحوافز رؤساء المصالح الإيرادية وحوافز لجان التصالح مما أضر بمالية الدولة.

جريمة المحال الثاني

وارتكب المحال الثاني 8 مخالفات، منها موافقته خلال المدة من 14/7/2008 حتى 23/1/2011 على صرف مبالغ مالية لرئيس مصلحة الضرائب مقدارها «284614.89 جنيه»، وللمحال الأول بما بلغ مقداره «65914.95 جنيه» تحت مسمى حوافز تنسيق اللجان ومكافأة التعريفة الجمركية بالمخالفة، كما وافق وافق خلال المدة من 17/8/2008 إلى 14/7/2010 على صرف مبالغ مالية لرئيس مصلحة الضرائب، والمحال الأول، و مستشار وزير المالية لشئون الجمارك سابقًا، تحت مسمى مكافأة التعريفة الجمركية ومكافآت التعريفة المعتمدة ومسميات أخرى دون الحصول على موافقة وزير المالية مما ألحق الضرر بمالية الدولة بمبلغ مقداره «595922 جنيهًا».