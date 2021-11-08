المؤبد لـ4 من أسرة واحدة بينهم سيدة قتلوا جارهم بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، في جلستها قبل قليل، بمعاقبة 4 متهمين، 3 رجال وسيدة، من أسرة واحدة، بالسجن المؤبد لكل منهم، بتهمة قتل جارهم، بعدما انهالوا عليه ضرباً بالأسلحة البيضاء و«الشوم»، بدائرة مركز كفر صقر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن عبد السلام، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة حسن ربيع، وسامح السيد لاشين، وسكرتارية فيلبس صبحي.

بلاغ بمقتل شاب على يد 4 أشخاص في كفر صقر

تعود أحداث القضية رقم 1998 لسنة 2021 جنايات كفر صقر والمقيدة برقم 563 لسنة 2021 كلي شمال الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً يفيد باتهام كل من «محمود أ. أ.»، 24 سنة، سائق نقل ثقيل، مقيم بناحية «أبو الشقوق»، دائرة مركز كفر صقر، ووالده «أحمد أ. م.»، 55 سنة، بالمعاش، و«عبده م. م.»، و«سعدية ر. ن.»، بارتكاب جريمة قتل المجني عليه «محمد ع. م.»، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، حيث اعتدوا عليه مستخدمين أسلحة بيضاء «سنجة» و«شوم»، حيث انهال عليه المتهمان الأول والثاني بعدة ضربات بمختلف أنحاء جسده، باستخدام الأسلحة، حال تواجد المتهمين الثالث والرابعة في مسرح الجريمة للشد من أزرهما.

مشادة تطورت إلى مقنل المجني عليه

وتبين من تحريات الشرطة وجود خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهمين، وحدثت مشادة يوم الواقعة، على أثرها انهال عليه المتهمان الأول والثاني ضرباً، مستخدمين أسلحة بيضاء «سنجة» و«شوم»، في مختلف أنحاء جسده، بعدما استدرجوه إلى داخل مسكنهم، واستكملوا التعدي عليه، مما أسفر عن وفاته.

تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، التي أمرت بإحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها المتقدم بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد.