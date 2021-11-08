«بشير» يحصد الذهب في بطولة المتوسط للمصارعة للمرة الثانية

حقق المصارع الشاب «عبد الرحمن بشير»، ابن مدينة الإسماعيلية، ميداليتين ذهبيتين في المصارعة الحرة والرومانية، في منافسات بطولة البحر الأبيض المتوسط، التي أقيمت في اليونان.

بشير يتغلب على منافسيه من اليونان وإسبانيا

ونجح «بشير» في التغلب على منافسيه من أكثر من دولة، خلال المباريات التي خاضها ضمن بطولة الـ17 عاماً، وفي بطولة الـ20 عاماً، بينهم لاعبون من اليونان وإسبانيا ومقدونيا.

وحقق اللاعب المصري الميدالية الذهبية في بطولة الـ17 عاماً، بعد تغلبه على ثلاثة لاعبين من مقدونيا، إضافة إلى لاعب رابع من إسبانيا، ليحقق رقماً جديداً، رغم عمره الذي لم يتجاوز 17 عاماً.

لقاء مصري - مصري على لقب بطولة الـ20 عاماً

كما نجح ابن محافظة الإسماعيلية في تحقيق ميدالية ذهبية في بطولة سن 20 عاماً، متغلباً عل لاعبين أحدهما مصري والآخر يوناني، محققاً رقماً جديداً، خلال مشواره في البطولة.

وولد اللاعب عام 2004، وشارك في العديد من البطولات على مدار السنوات الماضية، ونجح في تحقيق عدد من البطولات المختلفة.

«بشير»: هناك العديد من المعوقات تواجه اللعبة

وحقق «بشير»، في وقت سابق، ميداليتين ذهبية وبرونزية في بطولة السعودية للمصارعة الحرة والرومانية، التي أقيمت خلال شهر يوليو العام قبل الماضي، ممثلاً لمنتخب مصر، بالفوز بالميدالية الذهبية في المصارعة الحرة وزن 48 كيلو، وبرونزية في المصارعة الرومانية وزن 51 كيلو.

وقال «بشير» إن هناك العديد من المعوقات التي تواجهه في اللعبة، أهمها تحمله كافة تكاليف التدريب والملابس الرياضية، مع ارتفاع أسعارها، إضافة إلى المصاريف الشخصية للمشاركة في البطولات العالمية.

وتابع بقوله: «أنا بتمرن في مركز شباب الشيخ زايد، أو في داخل الجيم الخاص، استعداداً لكل بطولة، لكن عدم انتشار اللعبة يؤثر على االلاعبين بشكل كبير، وخاصةً مع تحقيقهم للبطولات وعدم تكريمه».