الشباب والرياضة تتابع أزمة بطولة المصارعة تحت 23 استجابة لـ«الوطن»

استجابة لما نشره «الوطن»، من استغاثة المصارع محمد إيهاب، المتوج بفضية مصر في المصارعة الرومانية بدورة الألعاب الإفريقية في منافسات وزن 77 كجم، بشأن إلغاء بطولة العالم للمصارعة تحت سن 23، استجاب محمد الكردي، مساعد وزير الشباب والرياضة، للحالة ووعد المصارع بالنظر في المشكلة وحلها بعد إرسال خطاب رسمي للاتحاد بالموافقة على دعم واتخاذ الإجراءات خلال يوم أو يومين بالكثير، بحسب «إيهاب».

«إيهاب» يوجه الشكر لوزارة الشباب على الاستجابة السريعة

وعبر لاعب المصارعة الشاب «محمد إيهاب» في تصريحات لـ«الوطن» عن شكره وتقديره لوزارة الشباب والرياضة على الاستجابة السريعة للمشكلة قائلا: «ربنا كريم، وإن شاء الله نحقق البطولة السنادي»، حيث تلقى الاستجابة عبر تطبيق «واتساب» من مساعد الوزير بعد ساعات من نشر الخبر عبر موقع جريدة الوطن.

قصة اللاعب محمد إيهاب

وكانت «الوطن» نشرت أمس، قصة بعنوان «إيهاب» يستغيث بوزير الشباب لحضور كأس العالم للمصارعة والاتحاد يرد، بشأن استغاثة المصارع محمد إيهاب، الذي دخل في معسكر مغلق لمدة عام برفقة زملائه استعدادًا لبطولة كأس العالم، حتى فوجئ خلال عودته بخبر صادم من الاتحاد بعدم مشاركتهم في البطولة بسبب قلة الموارد المالية لديهم قائلًا: «أنا من مواليد 1998 يعني دي آخر فرصة ليا للمشاركة في البطولة المخصصة لتحت سن 22 سنة»، بحسب قوله.

بطولات وميداليات

وحصد «إيهاب» خلال مشاركاته في لعبة المصارعة بطولات وألقاب عديدة، منها تتويجه بالذهبية 3 مرات والفضية مرتين والبرونزية مرة واحدة، بخلاف مشاركاته في أكثر من بطولة عالم ومحفل دولي، كأولمبياد الشباب في الصين، التي حقق فيها المركز الرابع.

ويتمنى الشاب العشريني أن يستجيب وزير الشباب والرياضة إلى مطالبه، وعودته مرة أخرى لحصد البطولات والميداليات باسم مصر، خاصة وأن الألعاب الفردية تلقى اهتماما أكبر من الدول في الخارج.