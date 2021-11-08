تأجيل إعادة محاكمة متهمين بـ«حرق كنيسة كفر حكيم» لـ21 نوفمبر

أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، إعادة إجراءات محاكمة متهمين صادر ضدهما حكم غيابي بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«حرق كنيسة بكفر حكيم» بكرداسة، لجلسة 21 نوفمبر للمرافعة.

وكان صدر ضد المتهمين بالقضية حكم غيابي بالسجن المؤبد لكونهم كانوا هاربين، وألقي القبض على بعضهم مؤخرا، فاتخذوا إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.

سفاح الجمالية

وفى سياق آخر، أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، محاكمة «سفاح الجمالية» و3 آخرين، بتهمتي استعراض القوة والقتل العمد، لجلسة 10 يناير 2022، لحضور طبيب الاستقبال بمستشفى الحسين.

استعراض القوة والتلويح بالعنف

أما عن التهم التي وجهتها النيابة للمتهمين بالقضية، تهم استعراض القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهم بقصد بث الخوف في نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر، لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.

تهمة القتل العمد

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجني عليه الذي يدعى «سكر»، عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفًا وجوده فيه، وما إن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه بأدوات بطشهم.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة كانت بدايتها مشادات متكررة بين الطرفين؛ ليتطوّر الأمر إلى نشوب شجار بينهما ارتكب على إثرها «سفاح الجمالية» وأعوانه جريمة قتل أودت بحياة المجني عليه، حيث توجه المتهمون إلى مكان تواجد المجني عليه، وانهالوا عليه جميعًا بأسلحتهم التي أحضروها لذلك الغرض؛ ليسقط جثة هامدة غارقًا وسط بركة من الدماء.