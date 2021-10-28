المؤبد لمحام قتل طفلته وقطعها بمنشار بمساعدة زوجته في العمرانية 

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، اليوم الخميس، بمعاقبة محام بالسجن المؤبد وزوجته الثانية، غيابيًا، لإدانته بقتل طفلته الرضيعة، وتقطيعها بمنشار في العمرانية، وذلك في القضية رقم 19734 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة الطالبية.

قتل وإخفاء

وكشفت التحقيقات في الواقعة، قيام الأب بقتل ابنته، ثم قطّع جسدها إلى 3 أجزاء، بفصل رأسها عن جسدها، وقسّم الباقي لنصفين، بمساعدة زوجته، وذكر أمر الإحالة في القضية، أن المتهميّن لم تأخذهما الرأفة بطفلتيهما، إذ أجهز عليها المتهم الأول مُقيدًا بيديها وقدميها بأداة سلك حديدي، مانعًا إياها من اللوذ والفرار، حتى سمعا حشرجة الموت تسعى لأوتار صوتها فأيقنا مفارقتها الحياة، وفاضت روحها إلى بارئها، وقطّع المتهم الأول جسدها إلى أجزاء، مُستخدمًا منشارًا يدويًا، مُحدثًا ما ألمّ بالجثمان مـن إصابات أوضحها تقرير الصفة التشريحية، ونقل أجزاء جسدها إلى مناطق خالية، عامدًا إخفاء معالم جريمته على النحو المبين بالتحقيقات.

استغلا نوم الطفلة

كما بيّنت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية، أن المتهمين، بيّتا النية وعقدا العزم، وأعدا لذلك الغرض عن طريق سلاح أبيض، فأعد المتهم الأول مخططًا محكما، بأن استغل استقرارها في حجرة نومها، وأحضر سلاحًا أبيض سكينًا، وعمد إليها في حجرتها على حين غرة، مستلا سكينة، حال وجود المتهمة الثانية بجواره لمساعدته في ارتكاب جريمته، وباغتها وسددا إليها عدة طعنات بأماكن مُتفرقة من جسدها، قاصدين إزهاق روحها، فسقطت على الأرض فاقدة روحها.

حيازة سلاح

وارتكب المتهم الأول "الأب"، وهو محام، جرائم إحراز سلاح أبيض سكين، وأداتين تستعملان في الاعتداء على الأشخاص سلك حديدي، ومنشار خشبي، وذلك بغير مسوغ قانوني، على النحو المبين بالتحقيقات.