هاني شاكر يرفض عودة حسن شاكوش للغناء رغم وساطة أعضاء بـ«الموسيقيين»

رغم صدور قرار بسحب تراخيص وتصاريح الغناء لمؤدي المهرجانات حسن شاكوش، من نقيب المهن الموسيقية في مصر، الفنان هاني شاكر، إلا أن هناك محاولات مستمرة من «شاكوش» للعودة من جديد للنقابة والغناء، خاصة أنه أصبح غير مسموحا له بمسك ميكرفون أو الصعود على خشبة المسرح والغناء.

هاني شاكر يرفض عودة حسن شاكوش

وعلمت «الوطن» أن حسن شاكوش أجرى أكثر من اتصال بعدد من مجلس أعضاء نقابة المهن الموسيقية، الذين كانوا متعاطفين معه، وضد قرار سحب التصريح الخاص به، وعلى أثره حاولوا التحدث مع هاني شاكر لإلغاء سحب التصريح إلى نهاية العام الجاري، وإعادة حسن شاكوش له بداية من العام المقبل، إلا أن هاني شاكر رفض تماما عودته طوال فترة ترأسه لمجلس النقابة، خاصه أن حسن شاكوش كان قد أخطأ بشكل جسيم في حق عازفي الإيقاع، حين ما سخر منهم في حفله الأخير قائلا عنهم: «لو رب البيت طبال بنته بتطلع رقاصة».

حسن شاكوش يحاول الاعتذار لـ هاني شاكر

ومنذ تلك الواقعة، ويحاول حسن شاكوش الاعتذار لهاني شاكر والموسيقيين وعازفي الإيقاع، إلا أن الفرقة الأخيرة من الإيقاعيين رفضوا تماما فكرة الاعتذار، وهددوا أنه في حال عودة مرة أخرى للغناء سيقومون بعمل اعتصام في النقابة لكون حقهم اصبح مهدور.

يذكر أن حسن شاكوش كان قد صدر ضده قرار رسمي من النقابة بسحب تصريح الغناء الخاص به بعد أزمته مع المطرب الشعبي رضا البحراوي، الذي عاد له تصريحه بعد انتهاء إيقافه لمدة شهرين على قصة إساءته لشاكوش في حفل غنائي في منطقة الساحل الشمالي.