هاني شاكر ينشر صور بروفاته الفنية ضمن استعدادات مهرجان بابل بالعراق

حرص الفنان هاني شاكر على إجراء بروفات مكثفة استعدادا لحفله ضمن فعاليات مهرجان بابل الدولي بالعراق، وذلك اليوم الخميس و يأتي حفل شاكر بعد غيابٍ طويل منه عن إحياء حفلات له في العراق.

ونشر شاكر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مجموعة صور من بروفات الحفل، وعلق عليها قائلا: «البروفات النهائية لحفل مهرجان بابل الدولي».

هاني شاكر بمهرجان الموسيقي العربية

كما يستعد هاني شاكر للمشاركة بالدورة الثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية، المُقرر انطلاقه اعتبارًا من يوم 1 نوفمبر المُقبل، ولمدة 15 يومًا كاملًا، حيث يُحيي حفلًا يوم الخميس 11 نوفمبر، تحت قيادة المايسترو محمد الموجي.

ويُشارك في الدورة الثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية، عدد كبير من النجوم، أبرزهم ماجدة الرومي، وعبادي الجوهر، ومدحت صالح، ومحمد محسن، ومروان خوري، وعمر خيرت، وعلي الحجار، ومحمد عساف، وصابر الرباعي، وجنات، وأصالة، وزياد برجي، وسميرة سعيد، ومي فاروق، وعبادي، ونهى حافظ، وإبراهيم راشد، ورحاب عمر، ووليد حيدر، وفرات قدوري، ومروة ناجي، وعاصي الحلاني، ووائل جسار، وطوني وديع الصافي، وفايا يونان وجنات.

هاني شاكر وحفله الأخير

وأحيا «شاكر» مؤخرا حفلا غنائيا رفع لافتة كامل العدد ضمن فعاليات الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، وذلك في أغسطس الماضي، وقدم أمير الغناء العربي هاني شاكر، حفلاً يتضمن مجموعة من أجمل أعماله الخاصة التي أضاءت مشواره الفني الممتد، إلى جانب مجموعة من أغاني الطرب، منها «بلدي، بقالي كتير، كل ليلة، لو رُحت بعيد، ضحك ولعب وجد وحب، معاك، ياريتني، أنا قلبي ليك، سألتك، خايف مرة أحب، وعد مني، بعد حبك، بحبك أنا، جواب، قل لي عمل لك إيه، لسه بتسألي، أحلف بسماها»، إلى جانب أحدث أعماله الفنية وهي أغنية «لو سمحتوا».