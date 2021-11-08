«التخطيط» تشارك في الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية

شارك وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في فعاليات الملتقى السنوي الحادي عشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في مصر، الذى نظمته شركة «سى اس ار ايجيبت»، تحت عنوان «الاستدامة من التبني إلى التوطين.. الطريق للتعافي» بهدف دعم مجهودات الدولة، وإتاحة الفرصة أمام الأطراف المعنية، لتحقيق شراكات فعالة تسرع من عملية التعافي، وتدفع عجلة التنمية إلى الأمام، من أجل توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وخلال جلسة عقدت تحت عنوان «الشراكة لتعزيز العدالة المكانية للتنمية المستدامة»، أكدت الدكتورة منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تعمل على نشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة على مستوى المجتمع المحلي، بهدف تحقيق التنمية الشاملة المجتمعية.

إدراج مشروع رواد 2030 على منصات الأمم المتحدة

وأضافت «عصام»، أنه جرى رصد فجوات تنموية في المحافظات، وجرى تحديد المحافظات التي تحتاج إلى موارد اقتصادية، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطن بتلك المحافظات، وتحسين أدائها، وذلك لتحسين ترتيب مصر في مؤشر التنافسية، فضلًا عن الاهتمام بالتوجه إلى نهج التخطيط من القاعدة، والاعتماد على تقييم موضوعي، عن موقف التنمية المستدامة في كل محافظة، ومراقبة ومتابعة المؤشرات.

وأشارت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 بالوزارة في جلسة ناقشت ملامح المنظومة المتكاملة لريادة الأعمال في المستقبل، إلى إدراج مشروع رواد 2030، على منصات الأمم المتحدة، كواحد من المشروعات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة.

إنشاء 9 حاضنات أعمال

وأكدت «خليل»، أن الوزارة تحرص على الاهتمام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فيما يخص ريادة الأعمال، من خلال العمل على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في المحور التعليمي، وحاضنات الأعمال، والتوعية، مشيرة إلى إطلاق حملة «المليون ريادي»، التي تأتي في إطار المحور التعليمي، وتهدف إلى الاهتمام بجودة التعليم، وتغيير ثقافة العمل الحر، وغرس فكر ريادة الأعمال في الشباب، عن طريق تدريبهم على إيجاد الفرص المناسبة، وابتكار المشروعات.

وحول المحور الثاني الخاص بحاضنات الأعمال، أوضحت الدكتورة غادة خليل، أنه جرى إنشاء 9 حاضنات أعمال، جرى التركيز فيها على دعم الذكاء الاصطناعي، والتأثير في التنمية الاقتصادية، بهدف نشر فكر الاستدامة.