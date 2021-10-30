محافظ القاهرة يؤكد دور الشباب في تعزيز الوصول لأهداف التنمية المستدامة

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم السبت، أهمية دور الشباب في صنع القرار، والدعوة إلى تحقيق المدن الصحية، وتعزيز الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة 2030.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر ورئيس البعثة، بحضور عدد من المحافظين، وذلك على هامش مؤتمر «اليوم العالمي للمدن»، والذي تستضيفه مدينة الأقصر على مدار يومي 30 و31 أكتوبر الجاري.

برنامج الشراكة من أجل مدن صحية

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، برنامج الشراكة من أجل مدن صحية، والذي انضمت له القاهرة في شهر أغسطس الماضي، وهو عبارة عن شبكة عالمية تضم 70 مدينة ملتزمة بالحفاظ على الأرواح من خلال الوقاية من الأمراض غير السارية مثل السرطان وأمراض القلب والسكري.

ويشار إلى أن البرنامج مدعوم من جمعية بلومبيرج الخيرية، بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية ومؤسسة فيتال ستراتيجيز، وتختار المدن من خلال شبكة الشراكة من أجل مدن صحية، واحدًا من 14 تدخلاً سياسياً مثبت نجاحه للوقاية من الأمراض غير السارية والإصابات بهدف إحداث تأثير على صحة وسلامة السكان.

واختارت محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، العمل على واحدة من سياسات الغذاء، والتي تشمل وضع معايير غذائية للطعام الذي يتم تقديمه وبيعه في المؤسسات العامة.

وقال اللواء خالد عبد العال، إن محافظة القاهرة، على أتم استعداد للعمل على التدخلات الأخرى المختلفة المعنية بالمحددات الاجتماعية للصحة والمدن الصحية مثل سلامة الطرق والهواء النظيف.

محافظ القاهرة يعرب عن تقديره للتعاون مع «الصحة العالمية»

كما أعرب محافظ القاهرة عن تقديره للتعاون المشترك مع منظمة الصحة العالمية وعن التزام محافظة القاهرة بتحسين البيئة وتصحيح السلوكيات لتعزيز الصحة.

والتقى محافظ القاهرة، خلال المؤتمر بعدد من خبراء المنظمة منهم الدكتورة ضياه سامينارسيه كبير مستشاري المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للتنوع الاجتماعي والشباب.

ومن المخطط أن يلتقي محافظ القاهرة خلال المؤتمر بعدد آخر من خبراء منظمة الصحة العالمية.

ويعتبر اليوم العالمي للمدن حدثا عالميا، ويعقد هذا العام تحت شعار تكيف المدن من أجل المرونة المناخية، وتتمثل أهدافه الرئيسية في زيادة الوعي بالتكيف مع تغير المناخ وإلهام العمل المناخي الفعال على المستوى المحلي لبناء المرونة المناخية في المدن والمناطق الحضرية.