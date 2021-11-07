شوشة: برنامج دمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة يقام برعاية الرئيس

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على دور وزارة الزراعة ومركز بحوث الصحراء في تنفيذ برنامج دمج أبناء سيناء في التنمية المتكاملة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

محافظ شمال سيناء يستقبل فريق الدمج البحثي

وأشار المحافظ، أثناء استقباله للفريق البحثى لدمج أبناء سيناء وتعزيز دورهم في التنمية الزراعية المستدامة برئاسة الدكتور حسام الدين عبد العال رئيس البرنامج، بحضور الدكتور مصطفى لطفى عبد العزيز والدكتور مختار عبدالجليل عوض عضوي البرنامج، إلى أن برنامج دمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبتعليمات الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمعنى بتنفيذه مركز بحوث الصحراء، حيث يهدف البرنامج إلى توسيع نطاق الاستفادة المجتمعية من خدمات وزارة الزراعة وكذلك مركز بحوث الصحراء في محافظة شمال سيناء عامة، وخاصة في منطقة وسط سيناء بمركزى الحسنة ونخل.

وأعلن الدكتور حسام الدين عبدالعال، رئيس البرنامج البحثي لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة، أن الفريق البحثي مكلف من الدكتور عبد الله قاسم زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، للتعرف على المشكلات والصعوبات التي تواجه أبناء سيناء، مشيرا إلى أن هناك بعض الأنشطة التطبيقية التي يشملها البرنامج للاستفادة المجتمعية من خدمات وزارة الزراعة ومركز بحوث الصحراء وتنمية المشروعات الصغيرة القائمة على الموارد البيئية المحلية في سيناء، ومنها: تقنيات الزراعة المستدامة والعمل لأعلى تنفيذها في فترة وجيزة.

وأضاف أن البرنامج البحثي لدمج أبناء سيناء يضم عددا من الأنشطة التطبيقية التي سيتم تنفيذها على أرض الواقع، وتتمثل في: تطهير وصيانة آبار وهرابات المياه لرفع كفاءتها واستخدامها في الأغراض الزراعية، النهوض بالثروة الحيوانية، النهوض بزراعات الزيتون والمكافحة المتكاملة لها وللنباتات العطرية والأعشاب الطبية، ونشر تقنيات الزراعات المحمية (الصوب الزراعية) إلى جانب بعض الأنشطة التي تستهدف الشباب والمرأة البدوية.

وأشار الى أن هناك ملتقى تطبيقيًا تشاركيًا ينفذه مركز بحوث الصحراء من خلال البرنامج البحثى لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة، وأنه سيشرف على البرنامج لجنة من مركز بحوث الصحراء وأساتذة وقاية النبات، والذي سيبدأ تنفيذه اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل تحت رعاية الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والدكتور عبد الله قاسم زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء.