إسلام عنان: «الموجة الرابعة من كورونا ممكن تلحم مع موجة تانية»

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، اليوم، إن مصر في ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا، وتستمر حتى الأسبوع الثالث من نوفمبر، متابعا: «فيه تخوف من أن الموجة الرابعة تلحم مع موجة أخرى».

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج «اليوم» الذي يعرض على قناة «dmc»، أنه لا يوجد أي شيء رسمي متعلق بمتحور هيهي، قائلا: «الخبر بدأ منذ 3 أيام، من شخص جيولوجي قال إنه يقيم في منطقة هيهي بالصين، وزعم أن هناك متحورا جديدا له نفس سمات متحور دلتا بلس ولم تعلن عنه السلطات الصينية، ثم بدأ تداول الخبر».

400 ألف نسخة من كورونا في العالم

وأضاف عنان، أنه لا يوجد مصدر رسمي لهذا المتحور، لكن الخبر مصدره جريدة محلية في مصر، مشيرًا إلى أن العالم يحتوي على 400 ألف نسخة من متحور كورونا، وهو أمر عادى لأن الفيروسات تتحور باستمرار.

وتابع أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن 9 متحورات فقط من إجمالي 400 ألف نسخة مسجلة لدى منظمة الصحة العالمية، مشددًا على أن جدول منظمة الصحة العالمية يجب أن يكون المصدر الوحيد الذي يتم الرجوع إليه.

الوضع الصحي في أوروبا

وتطرق إسلام عنان إلى الوضع الصحي في قارة أوروبا، موضحًا أن 70% من سكان غرب القارة حصلوا على التطعيمات، مقابل 40% من بعض دول شرق أوروبا على غرار أوكرانيا وروسيا، إذ حصلوا على جرعة واحدة فقط.

وأوضح أن أعلى نسبة من وفيات كورونا سببها عدم الحصول على اللقاحات، متابعًا أن ألمانيا سجلت نسبة إصابات عالية مقابل وفيات قليلة للغاية، لأن اللقاحات لا تزال ناجحة في التقليل من مخاطر الفيروس.

وشدد على أن الوفيات لدى متلقي جرعتي لقاح كورونا نادرة للغاية وتقل نسبتها عن 1.%، وهو ما يؤكد أهمية تلقي اللقاحات؛ إذ إن اللقاحات تقلل الوفيات، وكذلك العلاج في المستشفيات بنسبة تفوق 95%.