تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط جنوب السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، تدمير دفاعاته الجوية، طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون، تجاه مدينة خميس مشيط الواقعة في منطقة عسير جنوب غربي المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات «التحالف العربي»، العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت في وقت مبكر من اليوم الاثنين، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون الإرهابيون المدعومين من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وشدد العميد الركن تركي المالكي، على أن وزارة الدفاع السعودية، ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء قصف بصاروخ باليستي جنوبي مأرب

من جانبها، أشارت مصادر حكومية بمحافظة «مأرب» الواقعة في وسط اليمن، إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، جراء قصف بصاروخ باليستي أطلقه الحوثيين على قرية العمود بمديرية الجوبة جنوبي المحافظة، فيما قال شهود عيان إن الصاروخ استهدف مركزا لـ السلفيين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقتل 7 من الحوثيين المدعومين من طهران، وأصيب 6 آخرون، أمس الأحد، في مواجهات مع الجيش الوطني اليمن والمقاومة الشعبية غرب مدينة تعز، الواقعة جنوب العاصمة اليمنية «صنعاء» التي يسيطر عليها الحوثيين.

وقال مصدر عسكري، لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، هاجمت مواقع الحوثيين في مناطق حذران والصباحي، وأسفرت المواجهات عن مقتل 7 من الحوثيين، بينهم القائد الميداني أبو علي الريمي قائد الحوثيين بمفرق شرعب، وإصابة 6 آخرين.

وأشار المصدر العسكري، إلى احتراق طقم عسكرى لـ الحوثيين يحمل ذخائر بنيران الجيش الوطني اليمن.