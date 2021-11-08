سعر طن الأسمنت اليوم لكل الأنواع.. يصل إلى 1133 جنيها

سجل سعر طن الأسمنت، اليوم الإثنين، 8 نوفمبر، ارتفاعا في كافة الأنواع في الأسواق المحلية، بقيمة لا تقل عن 20 جنيها، مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، في ظل ارتفاع في أسعار مواد البناء، التي زادت وتيرتها منذ مطلع نوفمبر الحالي، نتيجة الموجات التضخمية العالمية، بالإضافة إلى رفع أسعار الغاز بالنسبة للأنشطة الصناعية منذ الأول من الشهر الحالي.

سعر طن الأسمنت اليوم

وسجل سعر طن الأسمنت اليوم من نوعية «لافارج» زيادة بلغت نحو 20 جنيها، ليصل سعر الطن إلى نحو 1130 جنيها، بينما سجل سعر طن الأسمنت نوعية «وادي النيل» نحو 1050 جنيها، مرتفعا من 1030 جنيها سعر أمس الأحد.

وارتفع سعر طن الأسمنت اليوم من نوعية «حلوان» بنحو 20 جنيها أيضا، ليصل سعر الطن إلى 1090 جنيه، مقارنة بأسعار أمس الأحد، في الوقت الذي سجل فيه سعر طن الأسمنت من نوعية «قنا» نحو 1040 جنيها، بعدما زاد بقيمة 20 جنيها، مقارنة بأسعار أمس الأحد، 7 نوفمبر الحالي.

وسجل سعر طن الأسمنت اليوم، من نوعية «السويدي» ارتفاعا قدره 20 جنيها أيضا، بعدما وصل إلى 1133 جنيها اليوم الإثنين، بعدما سجل أمس الأحد 1113 جنيها، لسعر الطن الواحد.

«شعبة البناء»: ارتفاع أسعار الأسمنت سينعكس على العقارات

من جانبه، قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن سعر طن الأسمنت اليوم يواصل الارتفاع منذ بداية الشهر الحالي، مؤكدا لـ«الوطن» أن استمرار ارتفاع أسعار الأسمنت من المؤكد أنها ستنعكس على أسعار العقارات في الفترة المقبلة.

وتوقع الزيني، ارتفاع أسعار العقارات بنسبة لا تقل عن 5% في سعر الوحدات السكنية، خلال الفترة المقبلة، بعد ارتفاع أسعار مستلزمات إنتاج الأسمنت أيضا.