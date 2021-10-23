استقرار أسعار الأسمنت والحديد بعد ارتفاعها أمس

استقرت أسعار الأسمنت اليوم السبت 23 أكتوبر 2021، بعد أن ارتفعت أسعارها أمس الجمعة، بقيمة 20 جنيها، حيث شهد سوق مواد البناء ارتفاع أسعار الأسمنت واستقرار في أسعار الحديد.

وتستعرض «الوطن» أحدث أسعار مواد البناء من أسعار الأسمنت وأسعار الحديد، وذلك وفقما يتم إعلانه من قبل الشركات العاملة في القطاع.

أسعار الأسمنت تستقر اليوم

سجل سعر الأسمنت المسلح اليوم 1120 جنيها للطن وهو الأعلى سعرا لطن الأسمنت في الشركات العاملة في مصر، ويباع أسمنت «السويدي» كذلك عند 1110 جنيهات للطن.

وبلغ أسعار الأسمنت لشركة الدلتا عند أسعار بين 710 و715 جنيها للطن، وهو الأدنى في السوق المحلية من حيث السعر.

وسجل سعر أسمنت «الصعيد» 750 جنيها للطن، فيما تراوح سعر أسمنت وادي النيل بين 1040 و1050جنيها للطن، وأسمنت السويس بين 1020 و1070 جنيها للطن، وأسمنت سيناء الذي وصل إلى 940 جنيها للطن.

ويباع أسمنت النصر بسعر 1050 إلى 1060 جنيها للطن، ويباع أسمنت الممتاز بأسعار تتراوح بين 1070 و1080 جنيها للطن، ووصل سعر الطن بشركة أسمنت المنيا إلى 875 و880 جنيها للطن بشركة أسمنت المنيا.

وتقدر أعداد شركات الأسمنت العاملة في السوق المحلي قرابة 23 شركة، ويقدر أن يصل حجم إنتاج مصر من الأسمنت حاليًا قرابة 50 مليون طن سنويا، وهو نفس الاستهلاك المحلي تقريبًا.

أسعار الحديد اليوم

واستقرت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع بالمصانع الاستثماري.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار حديد التسليح، اليوم الثلاثاء، حيث يشهد استقرارا منذ عدة أشهر:

- حديد «عز» للتسليح يسجل سعر 14700 جنيه للطن، وهو الأعلى سعرًا مقارنة بباقي الشركات.

- شركة المصريين 14400 جنيه.

- شركة بشاي بـ14500 جنيه.

- شركة عطية بسعر 13700 جنيه.

- شركة سرحان بسعر 14300 جنيه.

- شركة العتال بـ14600 جنيه.

- شركة مصر استيل بسعر 13700 جنيه.

- شركة المراكبي 13700 جنيه.

- شركة العشري 13700 جنيه.