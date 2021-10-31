استقرار الأسمنت اليوم.. والأقل سعرا بـ710 جنيهات للطن

يواصل سعر طن الأسمنت، اليوم الأحد، 31 أكتوبر 2021 استقراراه بالسوق المحلية، ليتراوح سعر الأسمنت بين 710 و1,130 جنيها للطن، وذلك بحسب المعلن بشركات الأسمنت العاملة في مصر، وتستعرض «الوطن» أسعار الأسمنت ومواد البناء من خلال الأسعار التي تحددها الشركات المصنعة للأسمنت، ويعتبر الأسمنت أحد مواد البناء الأساسية، وكذلك تشطيبات الوحدات السكنية، بل وأهمها كما يدخل في صناعات أخرى.

تؤثر العديد من العوامل الخارجية على سعر الأسمنت، منها أسعار الغاز الطبيعي والطاقة وسعر الصرف للدولار، وكذلك أسعار المواد الخام العالمية، وتعد آليات السوق وقانون العرض والطلب في السوق المحلي يتم تحديد السعر.

«السويدي» أعلى سعر طن للأسمنت اليوم في مصر

يترواح سعر طن الأسمنت اليوم لشركة السويدي بأسعار تتراوح بين 1,130 و1,120 جنيها للطن، وهو أعلى أسعار الأسمنت اليوم بين الشركات العاملة بالسوق المحلية.

ويبلغ سعر الأسمنت المسلح بأسعار تتراوح بين 1,115 و1,120 جنيها للطن، فيما يتراوح سعر أسمنت الممتاز بين 1,080 و1,070 جنيها للطن، ووصل أسمنت النصر إلى أسعار تتراوح بين 1,050 و1,060 جنيها للطن، فيما بلغ سعر أسمنت الصعيد 750 جنيها للطن.

ويباع أسمنت وادي النيل بأسعار تتراوح بين 1,050 و1,040 جنيها للطن، فيما وصل سعر أسمنت المخصوص إلى 1,060 جنيها للطن، وسجل أسمنت سيناء سعر 940 جنيها للطن، فيما يباع أسمنت السويس بأسعار 1,070 و1,020 جنيها للطن، ويباع أسمنت حلوان بأسعار 1,075 و1,070 جنيها للطن، وأسمنت العامرية عادة بسعر 1,050 جنيها للطن.

«الدلتا» أقل أسعار الأسمنت المصرية

ويباع سعر طن الأسمنت، اليوم، لشركة أسمنت الدلتا العادي بأسعار تتراوح بين 715 و710 جنيهات للطن، وهو أدنى سعر أسمنت اليوم بين شركات الأسمنت العاملة بالسوق المحلية.

وتشغل أسواق العقارات والوحدات السكنية اهتمام الكثير من المصريين، خاصة للراغبين في شراء وبيع وحدات سكنية أو عقارات، حيث يضع كل فرد كل ما يمتلكون من أموال لشراء منزل في مكان جديد للعيش فيه أو ضرورة للزواج، لذلك يعتبر أسعار الأسمنت أحد أهم محددات أسعار العقارات.