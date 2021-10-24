هل يجوز لـ«الرياضة» الطعن على حكم عودة رئيس الزمالك؟

أثار الحكم الصادر لصالح رئيس الزمالك السابق، والمتضمن إلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، وإعادته لرئاسة النادي، العديد من التساؤلات عنما إذا كان يحق لوزارة الشباب والرياضة، الطعن على الحكم من عدمه.

مصادر: يجوز الطعن على الحكم

وقالت مصادر من مجلس الدولة لـ«الوطن»، إنّه يمكن الطعن على الحكم نظرا لصدوره في الشق الموضوعي، فالشق العاجل طُعن عليه بالفعل وصدر حكم لصالح وزارة الشباب والرياضة، بتجميد مجلس الإدارة.

وكانت مديرية الشباب والرياضة، أصدرت قرارها رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، وتضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

تاريخ سير الدعوى أمام المحكمة

وأقام رئيس الزمالك السابق، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، وقضت المحكمة برفض طلب رئيس الزمالك السابق بوقف قرار الوزارة بتجميد عضويته.

رئيس الزمالك السابق يطعن أمام «الإدارية العليا»

ورفع رئيس الزمالك السابق، طعن مُستعجل أمام المحكمة الإدارية العليا بوقف وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، وأيدت المحكمة الإدارية العليا حكم أول درجة، المتضمن تأييد تجميد مجلس الإدارة.

المحكمة نظرت الشق الموضوعي في جلسة اليوم

ونظرت المحكمة الشق الموضوعي أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، والتي قضت فيه بقبول الدعوى، ووقف قرار وزير الشباب والرياضة بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، وبذلك لا يكون أمام وزارة الشباب والرياضة، إلا الطعن امام المحكمة الإدارية العليا على الشق الموضوعي في الدعوى، لتكون هذه هي الخطوة الأخيرة فيها.