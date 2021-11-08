مبيعات «الأوتوبيس والميكروباص» تنخفض بنسبة 8.5% خلال 9 أشهر في مصر

سجل معدل مبيعات مركبات «الأوتوبيس والميكروباص» داخل السوق المحلي نسبة انخفاض وصلت إلى 8.5% خلال الفترة من شهر يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري 2021، حيث سجل عدد 17 ألفا و596 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات العام المنصرم 2020 حيث سجل عدد 19 ألفًا و227 مركبة؛ وذلك حسب التقرير الأخير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات «الأميك».

مبيعات الأوتوبيس والميكروباص خلال 9 أشهر في مصر

وأظهر التقرير انخفاض ملحوظ في معدل مبيعات مركبات «الأوتوبيس والميكروباص» المحلية بنسبة وصلت إلى 9.6% خلال الشهور الـ9 الأولى من العام 2021 بعدد 10 آلاف و73 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات العام المنصرم 2020 حيث سجل عدد 11 ألفا و146 مركبة؛ كما سجل معدل مبيعات مركبات «الأوتوبيس والميكروباص» المستوردة نسبة انخفاض وصلت إلى 6.9% خلال العام 2021 حيث سجل عدد 7 آلاف و523 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجل عدد 8 آلاف و81 مركبة.

ترتيب الشركات الأكثر مبيعا خلال شهر سبتمبر الماضي

ورصد التقرير الأخير الصادر من «الأميك» ترتيب الشركات الأكثر مبيعًا لمركبات «الأوتوبيس والميكروباص» خلال شهر سبتمبر الماضي حيث حققت المبيعات عدد 1967 مركبة مقارنة بعدد المبيعات خلال سبتمبر من العام 2020 التي وصلت إلى 2506 مركبات بنسبة انخفاض وصلت إلى 21.5%، وتأتي الشركات الأكثر مبيعات بالترتيب:

- شيفروليه، بانخفاض في معدل مبيعاتها التي وصلت إلى 577 مركبة، مقارنة بشهر سبتمبر من العام 2020 بعدد 862 مركبة.

- تويوتا، بارتفاع في معدل مبيعاتها التي وصلت إلى 484 مركبة، مقارنة بشهر سبتمبر من العام 2020 بعدد 345 مركبة.

- سوزوكي، بانخفاض في معدل مبيعاتها التي وصلت إلى 381 مركبة، مقارنة بشهر سبتمبر من العام 2020 بعدد 415 مركبة.

- كينج لونج، بانخفاض في معدل مبيعاتها التي وصلت إلى 148 مركبة، مقارنة بشهر سبتمبر من العام 2020 بعدد 230 مركبة.

- جولدن دراجون، بانخفاض في معدل مبيعاتها التي وصلت إلى 110 مركبات، مقارنة بشهر سبتمبر من العام 2020 بعدد 130 مركبة.