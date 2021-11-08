وزير الآثار يناقش آخر مستجدات الأعمال لاحتفالية «الكباش» بالأقصر

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعًا مع مسئولي وممثلي الشركة المنفذة لاحتفالية الأقصر، المقرر إقامتها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك لمراجعة اللمسات النهائية والاستعدادات التي يتم التجهيز لها.

حضر الاجتماع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنشيط السياحي ومساعدي الوزير لكل من المشروعات، والشئون الفنية، ومستشار الوزير للعرض المتحفي.

وبدأ الاجتماع بقيام الشركة المنفذة بتقديم عرض مصور، لآخر تصميمات العروض الفنية التي سيتم تقديمها، وأعمال الديكورات، والعناصر الفنية، والمواد الدعائية التي سيتم استخدامها لتزيين الشوارع والميادين والأسواق بالأقصر، وكذلك تصميمات الأزياء التي سيرتديها المشاركون في الفعالية وكلمات الأغاني والموسيقى المصاحبة لها.

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة آخر مستجدات الأعمال والموقف التنفيذي للاحتفالية ككل لإخراجها بالمظهر الحضاري الذي يليق باسم مصر وتاريخها وحضارتها العريقة، وليتم في هذا اليوم إلقاء الضوء على محافظة الاقصر التي ستكون محط أنظار العالم أجمع.

بالإضافة إلى إبراز المقومات السياحية والأثرية التي تتميز بها المحافظة، وخاصة في ظل انتهاء الدولة المصرية من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع طريق المواكب الكبرى المعروف بـ«طريق الكباش».