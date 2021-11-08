«محمد عبدالله» الرئيس التنفيذي للشركة: «فودافون مصر» تستثمر 8 مليارات جنيه للحصول على ترددات جديدة وتطوير شبكتها

كشف محمد عبدالله، الرئيس التنفيذى لشركة «فودافون مصر»، أن شركته تركز على الاستثمار فى البنية التحتية والشبكة لتقديم أفضل الخدمات لعملائها وتحقيق رؤيتها فى تمكين الدولة من تنفيذ منظومة التحول الرقمى، موضحاً أن «فودافون» استثمرت نحو 8 مليارات جنيه «540 مليون دولار»، للحصول على ترددات جديدة لتحسين وتطوير الشبكة ومستوى الخدمات المقدم، وتعمل حالياً على وضع استراتيجية الاستعداد الأمثل لهذه الترددات.

وأكد «عبدالله» تصدر الشركة سوق الاتصالات المصرية، حيث تخطت قاعدة عملاء «فودافون» 44 مليون عميل، مع استحواذ الشركة على أكبر حصة سوقية، والتى تبلغ 40% من إجمالى سوق المحمول.

وأشار «عبدالله» إلى أن «فودافون» تصدّرت للمرة الثانية على التوالى فى عمليات تحويل الأموال، باستحواذها على الحصة الأكبر فى عدد المحافظ بنسبة 65% خلال النصف الأول من العام الحالى 2021، كما ارتفعت أعداد المعاملات الإلكترونية التى نفّذت باستخدام المحافظ بنسبة 175%، حيث بلغت 81 مليون عملية إلكترونية بالنصف الأول لعام 2021، مقارنة بـ29.5 مليون عملية إلكترونية بالنصف الأول لعام 2020.

وأكد أن حصول «فودافون» على المرتبة الأولى بالنسبة للقيمة السوقية للمحافظ الإلكترونية فى 2020 و2021، يعكس مدى إيمانها بأهمية الشمول المالى، حيث وصل عدد مستخدمى «فودافون كاش» إلى نحو 11 مليون مستخدم فى مصر.

وقال إن الشركة تسعى خلال عام 2022 إلى التركيز على ضخ استثمارات جديدة فى مجال الشبكة وتجهيزها للتردّدات الجديدة فى حيز 2600، بالإضافة إلى دعم عملية التحول الرقمى والمشاركة بالمشروعات القومية فى مختلف المجالات، خاصة الشمول المالى فى مصر.

وأكد «عبدالله» حرص الشركة على تدريب كوادر شابة جاهزة لمواكبة التطور التكنولوجى ووظائف المستقبل، حيث حافظت «فودافون» على وجودها ضمن قائمة أفضل 10 شركات، من حيث بيئة العمل مرتين خلال العام ذاته محلياً وإقليمياً، لتضيف جائزة جديدة لقائمة جوائزها الدولية فى هذا الصدد، ويأتى ذلك تتويجاً لمساعى «فودافون» المؤسسية والاستراتيجية، والتى تم وضعها بعناية لتطبيق أفضل الممارسات المؤسسية فى بيئة العمل داخل الشركة، لتكون بذلك «فودافون مصر» هى شركة الاتصالات المصرية الأولى والوحيدة التى تحصل على شهادة كتلك فى الشرق الأوسط.

عدد الموظفين فى الشركة تجاوز 6000 موظف.. وتشغل السيدات في المناصب القيادية نسبة 40%

وذكر «عبدالله» أن عدد الموظفين فى شركة «فودافون» تجاوز 6000 موظف، وتشغل السيدات فى المناصب القيادية العليا نسبة 40% من المناصب، ونعمل جاهدين للوصول إلى نسبة 50% من العاملين سيدات بحلول عام 2030، كما نعمل على أن تكون «فودافون» هى أفضل بيئة عمل للسيدات، وذلك بحلول عام 2025. وقال «عبدالله» إن «فودافون» ستقدم مجموعة حلول تكنولوجية متنوعة، فى معرض «كايرو آى سى تى» فى دورته الجديدة، حيث إن هذه الحلول تخدم المشروعات القومية الكبرى، منها الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصحة والسكان لرقمنة مشروع التأمين الصحى الشامل، وتشمل تلك المرحلة رقمنة كاملة للمستشفيات، حيث ستعرض «فودافون» أحدث تقنيات إنترنت الأشياء؛ لتقديم حلول الزراعة الذكية التى تشمل تطوير أساليب الرى لتحسين كفاءة إدارة المياه، بهدف ترشيد استخدامات مياه الزراعة وزيادة الإنتاجية الزراعية ورفع قيمة وحدة المياه. وأضاف أنه نظراً لأهمية التعليم وإتاحة تيسيره لجميع شرائح المجتمع، ستعرض «فودافون»، خلال جناحها بالمعرض، جهود الشراكة مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى إتاحة التعليم الرقمى داخل 100 مدرسة فى القرى المشاركة بالمبادرة، من خلال تجهيز تلك المدارس بأحدث الأجهزة التكنولوجية وربطها بالإنترنت، وإتاحة محتوى رقمى عبر منصة تعليمية يتضمن المناهج التعليمية المتنوعة لجميع المراحل الدراسية، بالإضافة إلى برامج تدريب للطلاب والمعلمين على كيفية استخدام التكنولوجيا والحلول المتطورة فى التعليم، بالإضافة إلى رفع كفاءة البنية التحتية الخاصة بشبكتها بالقرى المشاركة فى المبادرة؛ لتحسين جودة الاتصالات وإتاحة الإنترنت بكفاءة أعلى.

ونوه بأن «فودافون» ستبرز خلال المعرض التوسّع فى خدمات «فودافون كاش» -المحفظة الإلكترونية الرائدة فى سوق الاتصالات المصرية- بهدف دعم رؤية 2030 فى الوصول إلى الاقتصاد والشمول المالى، وتشمل هذه التوسعات توفير خدمات تحويل مدفوعات المعاشات للمستفيدين، مع إتاحة التوقيع على استمارة إقرار المعاش عبر «فودافون كاش»، بالإضافة إلى رقمنة عملية تحويل الأموال إلى أى شخص فى أى مكان بأبسط طريقة ممكنة، لتحل محل القنوات التقليدية مثل مكتب البريد، والبريد السريع، وتعرض كذلك خدمات ترفيهية تناسب الشباب.

وأوضح أن قطاع الاتصالات فى مصر شهد نمواً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، متأثراً بشكل إيجابى بالتداعيات التى فرضتها جائحة كورونا، وذلك بسبب التطور السريع فى البنية التحتية الرقمية، الذى نتج عنه توقيع اتفاقيات حصول شركات الاتصالات على تردّدات جديدة، والتى ستسهم فى رفع مستوى جودة الخدمات بقطاع الاتصالات، الذى يعد إحدى أهم دعائم التنمية الاقتصادية فى مصر، وزيادة الإقبال نحو التحول الرقمى، إلى جانب تنامى الطلب على خدمات الاتصالات وزيادة الوعى بأهميتها، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات.

ولفت «عبدالله» إلى أن «فودافون» اتّخذت الكثير من الخطوات أثناء الجائحة من خلال تعزيز جميع خدماتها المقدّمة، ومنها خدمة «فودافون كاش»، التى كانت بمثابة انطلاقة قوية لدفع القطاعات الأخرى لتبنى الحلول التكنولوجية، حيث استحوذت «فودافون كاش» على 65% من إجمالى عدد مشتركى المحافظ المالية الإلكترونية، طبقاً لتقرير الجهاز القومى للاتصالات، منوهاً بأن فودافون هى من أولى الشركات التى عملت على تنفيذ عملية التحول الرقمى ضمن استراتيجيتها الأساسية والنابعة من إيمان الشركة بضرورة رقمنة الخدمات المختلفة من أجل تسهيل حياة العملاء. واستكمل بأن قطاع الاتصالات فى مصر نجح فى تحقيق معدلات نمو ملحوظ خلال الشهور الأخيرة الماضية، متأثراً بشكل إيجابى بالتداعيات التى فرضتها جائحة كورونا، موضحاً أن ذلك بسبب التطور السريع فى البنية التحتية الرقمية فى السوق المصرية، والذى نتج عنه توقيع اتفاقيات حصول شركات الاتصالات على ترددات جديدة، والتى ستسهم فى رفع مستوى جودة الخدمات بقطاع الاتصالات، والذى يُعد إحدى أهم دعائم التنمية الاقتصادية فى مصر، وزيادة الإقبال نحو التحول الرقمى، إلى جانب تنامى الطلب على خدمات الاتصالات وزيادة الوعى بأهميتها، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات. واختتم «عبدالله» حديثه متوقعاً أن يركز قطاع الاتصالات خلال الفترة المقبلة على خدمة التحول الرقمى وتحقيق الشمول المالى، وهو ما يتماشى مع خطط «فودافون» للعام المقبل، إذ تركز الشركة بعد الحصول على أكبر حصة من التردّدات التى طرحها الجهاز القومى للاتصالات على تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للشبكة، لتحسين جودة الخدمات المقدّمة للعملاء وتحسين حياة المواطن اليومية، وتقديم المزيد من الخدمات الرقمية لتحقيق التحول الرقمى.