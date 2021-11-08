«البترول»: مصر تسعى لتقليل آثار ارتفاع سعر الوقود على المواطنين

قال المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يغطي كل احتياجات السوق المحلي على مستوى مختلف القطاعات، وهناك فائض يصدر إلى الخارج، في محاولة من الدولة للاستفادة من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالميا خلال الفترة الحالية في تحقيق عائدات قوية من النقد الأجنبي، كاشفا أن الدولة تستعد لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار الوقود عالميا، بخطة تستهدف التقليل من آثارها على المواطنين.

وأضاف «عبد العزيز»، في مداخلة عبر zoom، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، وتشارك في تقديمه الإعلامية لبنى عسل، أن الدولة المصرية تنتج كميات لا بأس بها من البترول الخام، إلى جانب تغطية احتياجات السوق المحلي من خلال الاستيراد، موضحا أن ارتفاع أسعار البترول عالميا، نتج عنه ارتفاع بأسعار عدد من السلع على مستوى غالبية دول العالم ومن بينها مصر.

وأشار المتحدث باسم وزارة البترول، إلى أن حالة الانكماش الاقتصادي التي حدثت مؤخرا، تسببت في ارتفاع أسعار الوقود بهذه الصورة الملحوظة، ومن ثم ارتفاع بعدد ليس بالقليل من أسعار السلع.

توقعات بارتفاع سعر برميل البترول لـ90 دولارا عالميا

وأشار إلى أن سعر برميل البترول وصل حاليا إلى 80 دولارا عالميا، والتوقعات والاحتمالات المتواجدة حاليا تدل على أن سعره يصل إلى 90 دولارا خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الدولة المصرية لديها خطة جاهزة لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار الوقود عالميا، وتستهدف التقليل من آثارها على المواطنين.

السيسي يوجه بدعم لبنان في أزمة الطاقة

وعلى جانب آخر، أوضح أن الفترة الماضية، شهدت توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم دولة لبنان الشقيقة في أزمة الطاقة الشديدة التي تعاني منها، من خلال العمل على تصدير الغاز الطبيعي إلى لبنان، والعمل على حل الأزمة التي تعاني منها.