وزير البترول يبحث مع نظيرته الأمريكية خطوات دعم استخدام الوقود النظيف

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات ثنائية مع جينفر جرانهولم وزيرة الطاقة الأمريكية، على هامش مشاركته في فعاليات القمة العالمية للمناخ في جلاسكو باسكتلندا Cop26.

تناولت المباحثات، أوجه التعاون الحالية بين مصر والولايات المتحدة في مجال الطاقة وعلاقات الشراكة الوثيقة بين البلدين في هذا المجال، إلى جانب استعراض تطورات التعاون في منتدي غاز شرق المتوسط الذي تشارك الولايات المتحدة في عضويته بصفة مراقب، فضلا عن بحث آفاق التعاون خلال الفترة المقبلة بين مصر والولايات المتحدة من خلال مبادرة الحوار الاستراتيجي المشترك في مجال الطاقة وكذلك من خلال مبادرة Net Zero world التي أطلقتها الولايات المتحدة مؤخرا بمشاركة مصرية بما يسهم في معاونة الدول فنيا وتمويليا في مجال تحول الطاقة واستخدامات الوقود النظيف للحد من الانبعاثات.

وخلال اللقاء، أكّد المهندس طارق الملا على علاقات الشراكة المتميزة بين مصر والولايات المتحدة والتي تقوم على أسس قوية وعددا وافر من الأهداف المشتركة، مشيرا إلى أنَّ مسيرة التعاون بين البلدين في مجال الطاقة شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة وتنسيق متبادل بوتيرة سريعة بما أسهم في إحراز نجاحات عديدة في هذا الصدد.

واستعرض وزير البترول ونظيرته الأمريكية، خلال اللقاء، علاقات الشراكة الوثيقة بين الجانبين في منتدى غاز شرق المتوسط، حيث أكد الملا أنَّ المنتدى دعمته الولايات المتحدة بقوة منذ البداية وشاركت في عضويته بصفة مراقب.

وتناول اللقاء، نتائج الاجتماعات الأخيرة للمنتدي، ووجه الملا الدعوة لوزيرة الطاقة الأمريكية للحضور إلى القاهرة للمشاركة بالاجتماع الوزاري المقبل المقرر عقده قريبا، لافتا إلى أن هناك انشطة مكثفة حاليا من خلال اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز بالمنتدى بمشاركة وزارة الطاقة الأمريكية وكبريات الشركات الأمريكية على مستوى العالم مثل أكسون موبيل وبكتل.

وتضمن اللقاء كذلك استعراض مشروعات التعاون الإقليمي لنقل وتصدير الغاز الطبيعي سواء من خلال مشروعات دول منتدى غاز شرق المتوسط لنقل الغاز إلى أوروبا والإجراءات التي تم اتخاذها لتصدير الغاز المصري إلى لبنان الشقيقة عبر الأردن وسوريا.

كما استعرض الملا، خطوات مصر لدعم استخدام الوقود النظيف من خلال العمل على عدد من المحاور ومنها التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود انتقالي صديق للبيئة والجهود لاعداد استراتيجية وطنية للهيدروجين كوقود نظيف.

وفي هذا الإطار، أشاد الملا بالمبادرة العالمية التي أطلقتها الولايات المتحدة مؤخرا بمشاركة مصر، مؤكدا أهميتها في توفير سبل التمويل والتكنولوجيا اللازمة لتحقيق اهدافها في معاونة الدول فنيا وتمويليا على سرعة انجاز مشروعات التحول لاستخدام الوقود والطاقات الانظف للحد من الانبعاثات، معربا عن تطلع مصر للتعاون بشكل ـكبر مع الولايات المتحدة في مجال الطاقة والوقود النظيف خلال الفترة المقبلة.

وبحث الملا، مجالات العمل المشترك التي تم تحديدها خلال الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة في قطاع الطاقة الذي تمّ اطلاقه قبل عامين وتشمل استغلال الغاز وتحسين واسترجاع خام البترول وادارة المخزونات وبناء القدرات البشرية وغيرها، حيث أكد الملا أن مذكرة التفاهم بين مصر والولايات المتحدة التي تم توقيعها بالقاهرة في عام 2019، كانت خطوة مهمة في تأسيس شراكة استراتيجية مصرية أمريكية في مجالات الطاقة وإطلاق الحوار الاستراتيجي بين البلدين.