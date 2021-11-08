محمد رشيدي: فخور بترشح سميرة سعيد وروبي لجوائز الموسيقى الأفريقية

أبدى المنتج محمد رشيدي، سعادة بالغة إزاء ترشح سميرة سعيد وروبي، لجوائز الموسيقى الأفريقية «Afrima» في دورتها لهذا العام، مؤكدا أن كلتيهما تستحقان الترشح لما قدمتاه من ألوان غنائية مميزة خلال العام الجاري.

رشيدي: أتمنى فوز سميرة وروبي بجوائز المسابقة

وقال رشيدي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: إنه يفتخر بأن سميرة سعيد وروبي من مطربي شركته «رشيدي برودكشن»، لا سيما أنهما من كبار النجمات في مصر والوطن العربي، ولكل منهما جمهوره من مختلف الفئات والأعمار، مضيفا أنه يتمني فوزهما بجوائز في هذه المسابقة التي يتنافس المطربون فيها على 30 جائزة في مختلف أشكال وألوان المزيكا، بحسب قوله.

رشيدي يجهز عدد من المفاجآت الغنائية مع سميرة سعيد

وأوضح رشيدي، أن سميرة سعيد تُنافس بأغنية «مون شيري» التي أنتجتها شركته، للفوز بجائزة أفضل مطربة في شمال أفريقيا، ويتنافس معها روبي وهايدي موسى ولطيفة وأمل المثلوثي وعبير وجيلان وسلمي رشيد، لافتا إلى أنه يجهز حاليا عدد من المفاجآت الغنائية مع سميرة، لكنه تحفظ عن ذكر أي من تفاصيلها حالياً.

وفي سياق مختلف، يواصل رشيدي التحضير لفيلمه الجديد «جروب الماميز» بعد إتمام تعاقده مع الفنانة ريم مصطفى إلى جانب روبي وغادة عادل، إذ من المقرر انطلاق تصوير الفيلم، عقب انتهاء المخرج معتز التوني، من تصوير الجزء الثالث من مسلسل «اللعبة»، مضيفا أن أحداث الفيلم مشوقة وكوميدية في الوقت نفسه.

وأشار رشيدي، إلى أن اختيار بطلات الفيلم الثلاث، جرى بعناية، خاصة أنهن الأنسب لأدوارهن، مشددا على أن الجمهور سيتأكد من كلامه عند طرح الفيلم بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

ويشارك في بطولة فيلم «جروب الماميز» بيومي فؤاد، محمد سلام، وجار اختيار باقي الأبطال، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج معتز التوني.