وزير الاتصالات: شباب مصر هم رأس مال الدولة

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن شباب مصر هم رأس مال الدولة المصرية، مضيفا أن صناعة تكنولوجيا المعلومات تقوم على الإبداع الذي هو نتاج العقل البشري وصقل الموارد البشرية وتعميق قدراتها.

الاستراتيجية ترتكز على خطين

وأضاف طلعت خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع»، الذي يعرض عبر شاشة DMC: «لدينا استراتيجية بشأن بناء القدرات البشرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ترتكز على خطين أساسيين، وهما التدريب وتأهيل الشباب على المنافسة الفعالة في سوق العمل المحلية والدولية، والخط الثاني هو الفكر الابتكاري والأداء الخلاق وريادة الأعمال وكيفية الإقبال على العمل الحر وتشجيعه».

الاستراتيجية تقوم على التخصصات الأكثر طلبا في السوق

وتابع: «من خلال هذين الخطين وضعنا استراتيجية لتدريب شبابنا، تقوم على انتقاء التخصصات، حتى ننتقي التخصصات الأكثر طلبا في سوق العمل، ونركز على مصفوفة المهارات الشخصية فلا بد من تأهيل شبابنا وتزويدهم بمصفوفة من المهارات الشخصية التي تمكنهم من الالتحاق بفاعلية بسوق العمل، فنحن ندربهم على العمل الجمعي وتحديد الأولويات والتعامل مع الثقافات المختلفة وتقبلها والفكر الابداعي والاداء الابتكاري».

وأوضح: «المحور الثالث في استراتيجيتنا هو الشراكة مع الجهات العالمية ذات الشأن الرفيع، سواء مؤسسات أكاديمية تتعامل مع العديد من الجامعات رفيعة الشأن في مختلف المبادرات التي تطرحها الوزارة لتدريب الشباب وتعليمهم، ولدينا أيضا شراكات مع شركات دولية مرموقة تعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن خلالها نكسب شبابنا مهارات عملية ونلحقهم بالتدريب في شركات عالمية لكي يتبينوا كيفية إدارة أجواء العمل وإدارة المشروعات وتحديد الأولويات وكيف تُجرى كل هذه الأنشطة في الشركات العالمية رفيعة الشأن».

وأكد، أن هذه الاستراتيجية تسعى إلى إكساب الشباب، المهارات العملية حتى يجمع بين التعليم التقني والمهارات الشخصية.