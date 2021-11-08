طبيب بمستشفى صيني يكشف حقيقة متحور «هيهي»: شائعة على مواقع التواصل

كشف الدكتور عمار البغدادي، الطبيب بأحد المستشفيات الصينية، حقيقة ظهور متحور هيهي الجديد عن فيروس كورونا، وانتشاره في الصين، قائلا: «مجرد شائعة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فقط».

موجة جديدة من فيروس كورونا

ولفت «البغدادي» إلى أنه في منتصف شهر أكتوبر الماضي حدثت موجة جديدة من فيروس كورونا ولم يكن مصدرها واحد حيث ظهرت إصابات محلية وإصابات قادمة من الخارج وأغلبها من سلالة دلتا؛ مما أدى إلى إغلاق بعض المدن بالكامل بجانب وجود مناطق عالية الخطورة في العاصمة الصينية بكين.

خطأ ظهور متحور جديد

وأضاف «البغدادي» خلال مداخلة عبر تطبيق زوم في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأثنين، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن الحديث عن وجود متحور جديد جاء نسبة إلى مدينة هيهي التي تم إغلاقها بالكامل بسبب انتشار الفيروس فيها مما جعل البعض يظل وجود متحور جديد، وهذا لم يحدث في ظل حرص الصين في السيطرة على الإصابات في أرضها لأنها ترى أن أي إصابات على أرض خطورة.

الإصابات بكورونا في الصين

وأكد الطبيب بأحد المستشفيات الصينية، أن الصين ترى ظهور عشرات الإصابات هو أمر يحتاج الإغلاق عكس أوروبا التي تظهر فيها إصابات كثيرة تصل إلى عشرات الآلاف ولا تؤدي إلى الإغلاق.

أدوية تحت الدراسة

وأوضح الطبيب بأحد المستشفيات الصينية، أن هناك أخبارا دائمة عن وجود أدوية جديدة تحارب فيروس كورونا ويوجد حاليا دوائين؛ ولكن لازالا تحت الدراسة ولم يتم ذكر أسعارهما حتى الآن.