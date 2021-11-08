«اللجنة العلمية»: الصحة تدرس إضافة بعض الأدوية لبروتوكول علاج كورونا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، اليوم، إن أعراض التطعيم بلقاح كورونا للأطفال، تشمل تكسير في الجسم، وارتفاع في درجات الحرارة، مؤكدا أن لقاح «فايزر» يظل هو اللقاح المتاح للأطفال.

ضرورة التطعيم

وأضاف «حسني»، خلال مداخلة عبر تطبيق زوم في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الأهل يطعمون أولادهم (التطعيم الدوري) وهم في عمر الثالثة، رغم وجود آثار جانبية، وهذا هو الحال مع التطعيم بلقاح كورونا، حيث يكون له أيضا بعض الآثار الجانبية، لكنه ضروري من أجل محاربة فيروس كورونا، وتقليل فرص الإصابة به.

فضل الخريف تنتشر فيه الفيروسات

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن فصل الخريف هو الفصل الذي تنتشر فيه الفيروسات، لافتا إلى أنه لا توجد أعراض تفرق بين دور البرد العادي وفيروس كورونا المستجد، ولكن إذا ظهرت أعراض على الطفل لا يتم السماح له بالحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

مصر تمر بذروة الموجة الرابعة

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إلى أن مصر حاليا تمر بذروة الموجة الرابعة من الإصابة بفيروس كورونا، مطالبا المواطنين بالحصول على التطعيم من أجل مكافحة فيروس كورونا، لافتا إلى أن الشخص الذي يحصل على اللقاح لا يجب أن يتوقف عن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من خلال ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي.

وأكد أن وزارة الصحة تدرس حاليا، إضافة بعض الأدوية للبروتوكول المعالج لفيروس كورونا المستجد المستخدم في المستشفيات، متابعا: «اللقاح واقي والعلاج شافي، ووجود لقاح ودواء في المستقبل هايخلينا نعود لحياتنا الطبيعية».