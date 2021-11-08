البابا تواضروس: كورونا سبب جفاف المشاعر الإنسانية.. والأرض غير مستقرة

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه بعد زمن فيروس كورونا، الذي نتمنى من الله أن يرفعه ويرفع توابعه، علينا أن ننظر نظرة جديدة لحياتنا ككل، ففيروس كورونا أو هذا الوباء سبب لنا جفاف المشاعر الإنسانية، «الناس قعدت في البيت وتباعدت عن بعضها، الأب مبقاش يعرف ياخد ابنه في حضنه».

وأضاف «تواضروس»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامية إنجي القاضي، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن كل هذه الأمور تُسبب نوعا من التباعد الإنساني، وهذا أمر صعب للغاية، «رغم أننا في زمن الاتصالات وزمن المعلومات وزمن التواصل الاجتماعي، لكن هو ده نواتج للوباء، والأمر الثاني أن الأرض اللي إحنا عايشين عليها مبقتش مستقرة».

وأشار بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى أن الأرض التي نعيش عليها بها شكل من عدم الاستقرار، «بقى فيها فيضانات كتيرة وحرائق كتيرة وزلازل كتيرة وبراكين كتيرة وذوبان للجليد، مما يؤدي إلى زيادة الفيضانات، يعني الأرض نفسها غير مستقرة، فضلًا عن تحديات أخلاقية في العالم».