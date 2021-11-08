عزل كفر الدوار يسجل 245 حالة شفاء من كورونا خلال أكتوبر

شهد مستشفى كفر الدوار العام، المخصص لعلاج مصابي فيروس كورونا بمحافظة البحيرة، خلال شهر أكتوبر الماضي، وحتى اليوم 8 نوفمبر، خروج 245 حالة شفاء لمصابي كورونا، بعد تعافيهم تماماً من إصابتهم بالفيروس المستجد.

علاج ورعاية ودعم نفسي للمصابين

جاء خروج حالات الشفاء عقب تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والدعم النفسي، من خلال تنفيذ خطة وزارة الصحة في كيفية التعامل مع مرضى كورونا، وتنفيذ البروتوكولات العلاجية، حتى الوصول إلى أفضل النتائج واستقرار حالتهم الصحية.

وقد تقدم المتعافون بالشكر والعرفان للخدمة الطبية المقدمة من خلال الأطقم الطبية، على جهودهم المبذولة تجاه المرضى، وتقديم كامل الدعم العلاجي والنفسي لجميع المرضى بلا استثناء، مواصلين الليل بالنهار من أجل راحة المرضى.

ارتفاع ملحوظ في معدلات التعافي من فيروس كورونا

من جانبه، قال الدكتور عمرو دويدار، المشرف العام على الحجر الصحي بمستشفى كفر الدوار، إن المستشفى شهد خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات التعافي من فيروس كورونا، مرجعاً ذلك إلى مجهود الفريق الطبي بالمستشفى من أطباء وتمريض وفنيين.

وأشار إلى أنه بالرغم من كل ما يقال عن أن فيروس كورونا يؤثر أكثر في كبار السن، وأن معظم الوفيات الناجمة عنه هي للمتقدمين في العمر، فقد أثبتت الوقائع داخل مستشفى كفر الدوار أن هذه الأقوال ليست صحيحة.

ووجة الدكتور عمرو دويدار الشكر والتقدير للطاقم الطبي من أطباء وتمريض وفنيين وعمال، وجميع الفرق المعاونة للطاقم الطبي المشرف على العلاج، لجهودهم في شفاء المصابين وتعافيهم.