عصابة أسوان.. تخصصت في القتل والاتجار بالمخدرات وتتكون من 12 عنصرا

عصابة أسوان، تخصصت في الاتجار بالمواد المخدرة، فضلًا عن سرقة الذهب الخام واستخراجه بطرق غير مشروعة في عدة مناطق شهيرة؛ منها منطقة مرسى علم التابعة لمحافظة البحر الأحمر، مع ارتكاب العديد من جرائم القتل والخطف والبلطجة؛ لتصبح أشهر العصابات الخطرة داخل محافظات الصعيد خلال الفترة الماضية.

ونجحت الأجهزة الأمنية في تصفية عصابة أسوان، بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي، والقضاء عليهم بالكامل.

عصابة أسوان تتكون من 12 فردا

التحريات الأولية التي أجرتها مديرية أمن أسوان، أكدت أن عصابة أسوان تتكون من 12 عنصرا شديد الخطورة، وزعيم العصابة يطلق عليه حمدي أبو صالح، ومحكوم عليه بعدة أحكام أهمها الإعدام، فضلًا عن أحكام بالمؤبد والسجن لاتهامه في عدة قضايا جنائية أخرى داخل محافظة أسوان.

مجموعات قتالية عالية الكفاءة

وباستكمال التحريات التي أجراها رجال المباحث، تم التأكد من موقع التشكيل العصابي في منطقة جبلية قريبة من قرية عرب كيما، وهي تابعة لدائرة مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، واتخذوا هذا المكان مركزاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وخلال متابعة التشكيل العصابي ورصده، وردت معلومات للجهات الأمنية تفيد بتحركات التشكيل، وبالفعل تم وضع خطة أمنية تعتمد على تقنيات عالية في أعمال الرصد والتحليل لتتبع خط سيره.

رصد تحركات عصابة أسوان

وتحت إشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، تم استهداف المنطقة المرصودة بعدة مأموريات من قبل قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الأمن المركزي ومديرية أمن أسوان ومجموعات قتالية عالية الكفاءة.

وفجر اليوم، تم رصد تحركات العناصر الإجرامية وهي تستقل سيارتين نصف نقل وبحوزتهم عدة أنواع من الأسلحة الثقيلة، وتمت محاصرتهم من خلال تنفيذ عدة أكمنة، وبإطلاق النيران على قوات الشرطة تم التعامل معهم واستمر الإطلاق عدة ساعات.

ضبط كمية من المخدرات

وأسفرت عملية إطلاق النيران عن مصرع زعيم التشكيل العصابي بل وجميع أفرد التشكيل من عناصر إجرامية خطرة، وبحوزتهم أسلحة ثقيلة عبارة عن مدفع أر بى جى، 2 رشاش متعدد بشرائط الذخيرة، 12 سلاحًا آليًا بالإضافة إلى أربع بنادق مختلفة الأنواع، وكذلك 2 طبنجة وفرد خرطوش وكميات من الذخيرة المختلفة لكافة الأسلحة، فضلًا عن كمية كبيرة من المواد المخدرة من الحشيش والبانجو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.