أشرف عطية: محافظة أسوان شهدت مشروعات بتكلفة تخطت 1.5 مليار جنيه

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تكون أسوان عاصمة الشباب والثقافة والاقتصاد منحها فرصة كبيرة للعمل والتطوير، إذ تشهد على أرض الواقع خطة استثمارية بعدما تم هيكلة قطاع الاستثمار في المحافظة والاستعانة بمستشار للمحافظ في مجال الاقتصاد.

المحافظة شهدت مجموعة من المشروعات الاستثمارية

وأضاف محافظ أسوان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن المحافظة شهدت مجموعة من المشروعات الاستثمارية بتكلفة تخطت 1.5 مليار جنيه موزعة على 5 مشروعات كبرى: «لدينا أكبر 3 مولات تجارية في إدفو وكوم إمبو، ونعمل على الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية والمحجرية والشمسية والسياحية والمزايا النسبية للموقع الجغرافي، وبخاصة مع وجود شبكة الطرق الحالية بالمحافظة».

ربط أسوان بمحافظة البحر الأحمر

وتابع محافظ أسوان، أنه جرى ربط المحافظة بمحافظة البحر الأحمر، وهو ما يتيح لها التواصل مع موانئ البحر الأحمر، كما تحتوي على مشروعات للطاقة الشمسية، موضحًا أن المحافظة كان لديها 27 مصنعا متوقفا لأسباب مختلفة تم تشغيلها وهو ما خلق فرص استثمار كبيرة: «لدينا 20 مصنعا آخر يتم ترفيقها بشكل كامل، كما تم إنشاء منطقة صناعية حرفية بمنطقة نصر النوبة تضمن 308 ورش وسيتم طرحها خلال الفترة المقبلة».

عقد شراكة بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد ضخت استثمارات ضخمة

وأكد محافظ أسوان، على أنه جرى عقد شراكة بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد ضخت استثمارات ضخمة جدًا: «في المرحلة الأولى عملنا مشروع بتكلفة قدرها 250 مليون جنيه بطاقة 3.6 مليون طائر في العام».