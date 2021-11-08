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سقوط أخطر تشكيل عصابي مسلح في أسوان

كتب:

محمد بركات
12:49 م | الإثنين 08 نوفمبر 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القضاء على أكبر وأخطر التشكيلات العصابية الإجرامية المسلحة بصعيد مصر بمحافظة أسوان، ومصرع زعيم وأفراد التشكيل وضبط العديد من الأسلحة المختلفة بحوزتهم.

ضبط 8 أجولة كوارتر وذهب

وأضافت وزارة الداخلية، في بيان اليوم الاثنين، أنه بتفتيش وكر المتهمين، جرى ضبط «100 كيلو جرام من مخدر البانجو – 20 طربة من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – نصف كيلو جرام من مخدر الشابو»؛ بقصد الاتجار، وأيضًا ضبط 8 أجولة تحتوي على أحجار «الكوارتز، الذهب»، تزن طنًا، من متحصلات التنقيب عن خام الذهب بمنطقة البرامية بمرسى علم بالبحر الأحمر.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار العرض على النيابة.

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