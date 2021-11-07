محافظ أسوان: «حياة كريمة» تخدم ثلثي سكان المحافظة (فيديو)

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنَّ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تخدم ثلثي سكان المحافظة، وسيتمّ توصيل خدمات البنية التحتية لهم بنسبة 100%، إضافة إلى فرص لأنشاء مجمعات صناعية بالشراكة مع هيئة تنمية الصعيد، مؤكّدًا أن المبادرة الرئاسية ستخدم 31 قرية في المحافظة، وستحتوي كل منها على مجمع صناعي ومجمع حرفي وهو ما سيمثل خدمة تقدم للمواطن.

تأمين صحي شامل وتحول رقمي

وأضاف محافظ أسوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، «دخلنا في التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي وهو ما يربط قرى المحافظة من خلال التكنولوجيا والتحول الرقمي بالمدينة، أي أن المواطن البسيط لن يكون مجبرًا على تضييع يوم كامل من أجل تلقي الخدمة، بل إنه سيكون قادرا على تلقيها خلال بضع دقائق عن طريق المراكز التكنولوجية».

افتتاح منظومة التأمين الصحي الشامل العام المقبل

واستكمل محافظ أسوان، «خطواتنا سريعة وأنهينا التحول الرقمي داخل المحافظة بنسبة 100%، كما سيتمّ افتتاح منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة في مطلع العام المقبل، ونتابع نسب التنفيذ يوميًا».

وأشار محافظ أسوان إلى أنَّ المحافظة ستشهد عددًا كبيرًا من المشروعات العملاقة، مثل مدينة للجرانيت على مساحة قدرها 650 فدانًا: «لدينا مواد محجرية عالية القيمة، وبخاصة الجرانيت الأسواني، الذي يصنع في محافظات أخرى، وسندشن مصنعا على مساحة 10 آلاف متر حتى لا تصنع منتجاتنا خارج أسوان، لأن هذا الأمر يؤثر على الطرق والحوادث والصناعة داخل المحافظة».