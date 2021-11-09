تفاصيل وشروط الحصول على قرض السيارة من البنك الأهلي.. بدون ضامن

يحلم العديد من الأشخاص بالحصول على سيارة، ويلجأ الكثيرون إلى الاقتراض في ظل غلاء الأسعار وهو ما يوفره البنك الأهلي لعملائه، بتيسيرات متعددة، إذ قدم البنك قرض السيارة، وتستعرض «الوطن» كل التفاصيل المتعلقة بهذا القرض، في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، على النحو التالي:

تفاصيل قرض البنك الأهلي للحصول على السيارة

بدون ضامن.

قيمة التمويل تصل حتى 3 ملايين جنيه.

تفاصيل الحصول على القرض بالنسبة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة

تمويل البنك الأهلي يصل إلى 100% من سعر السيارة.

فترات سداد مختلفة من عام حتى 7 أعوام.

سعر عائد تنافسي.

برامج خاصة لموظفي الشركات.

حد أدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 1,500 جنيه.

بدون مصاريف استعلام ائتماني.

بدون مصاريف فتح حساب.

برامج متنوعة لكل قطاعات العملاء.

برنامج موظفين بتحويل راتب.

برنامج موظفين بإثبات دخل.

برنامج موظفين بمقدم 40% من سعر السيارة وتمويل 60%.

برنامج أصحاب أعمال/ مهن حرة بمقدم 50% من سعر السيارة وتمويل 50%.

برنامج أصحاب أعمال/ مهن حرة بمقدم 30% من سعر السيارة وتمويل 70%.

برنامج تمويل 100% من سعر السيارة بضمانة إضافية 50% من سعر السيارة.

برنامج كبار عملاء البنك الأهلي المصري.

المستندات المطلوبة

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

فاتورة مرافق (وفقًا للسياسة المعتمدة).

شروط القرض ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما في نهاية القرض للموظفين.

ألا يقل عمر المقترض عن 25 عاما ولا يزيد عن 65 عاما في نهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

العمولات والرسوم يتم سداد نسبة مصاريف إدارية من مبلغ التمويل مرة واحدة مقدمًا (وفقًا والسياسة المعتمدة).

عمولة السداد المبكر للقرض (الكلي والجزئي) 3% حتى 5 سنوات و3.5% أكثر من 5 سنوات من المبلغ المطلوب سداده.

غرامة تأخير القسط 2% من المبلغ المستحق ولم يسدد.

يتم منح قروض سيارات بضمان أوعية ادخارية (وفقًا والسياسة المعتمدة).