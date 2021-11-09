استقبلته بمنزلها فغدر بها.. «صابر» ينهي حياة عجوز في بولاق لسرقتها

في ذلك اليوم، كان المدعو صابر، 43 عامًا، قد وضع خطته من أجل التخلص من السيدة المسنة المدعوة محاسن عقب علمه بأنها ميسورة الحال ولديها أموال كثيرة، فبيَّت النية على قتلها، مستغلًا أنها تقطن بمفردها داخل منزلها الموجود بأحد شوارع منطقة بولاق الدكرور.

عدة طعنات في أماكن متفرقة بالجسد

وتسلل القاتل خفية حتى لا يكشفه أحد، ووقف أمام منزلها وطرق الباب، فتحت له الباب وأدخلته لأنها تعرفه جيدًا، ولكنها لم تكن تعلم بأنها ينوي قتلها، فأعد سِكينًا، وأثناء جلوسه والحديث معها خنقها بـ«شال»، وسدد لها أكثر من طعنة في أماكن متفرقة من جسدها حتى فاضت روحها متأثرة بتلك الإصابات البالغة التي لم يتحملها جسدها الضعيف، وماتت في الحال.

المتهم يعترف بجريمته

لم يمر على ارتكاب المتهم لجريمته سوى ساعات قليلة، حتى تمكن رجال المباحث من ضبطه، واقتياده إلى قسم الشرطة واعترف بجريمته وقتل السيدة المسنة بعدما علم أنها ميسورة الحال ولديها الكثير من المال داخل شقتها، وأنها سدد لها عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسدها بعدما خنقها بقطعة قماش «شال».

إحالة أوراقه للمفتي

وأصدرت محكمة جنايات الجيزة بمجمع محاكم جنوب القاهرة برئاسة المستشار علاء الدين البيلي وعضوية المستشارين إيهاب أحمد الجنزوري ومنتصر لطفي كحك قرارها بالقضية رقم 4746 لسنة 2021 قسم بولاق الدكرور بإحالة المتهم إلى مفتي الجمهورية.

تحقيقات النيابة في الواقعة

وتبين من خلال تحقيقات النيابة أن المتهم قتل السيدة «محاسن.م» عمدًا مع سبق الإصرار بهدف سرقتها، عقب علمه بأنها ميسورة الحال، مستغلًا أنها تُقيم بمفردها، كما وجهت له النيابة تهمة سرقة منقولاتها ومبلغ مالي منها، كما أحرز سلاحا أبيض «سكين».