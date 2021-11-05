الطب الشرعي: 73 طعنة بالصدر والرقبة أودت بحياة زوجين مسنين بالإسكندرية

أجرى الطب الشرعي الصفة التشريحية لجثتي كل من «عباس.س»، 81 عاما، وزوجته «نجاة.ع»، 80 عاما، واللذين تم العثور على جثتيهما أمس داخل منزلهما في منطقة الحضرة الجديدة بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، وذلك بناء على قرار من النيابة العامة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وقال مصدر بالطب الشرعي أن تقرير الصفة التشريحية للزوج «عباس.س» أظهر أنه في العقد التاسع من عمره ويرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وتبين إصابته بـ 38 طعنة في الصدر، بينما كشف تقرير الصفة التشريحية للزوجة وتدعى «نجاة.ع» بأنها في العقد التاسع من العمر وترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، وتبين إصابتها بـ 35 طعنة نافذة في الصدر والرقبة.

وأضاف المصدر أنه تمت كتابة تقرير الصفة التشريحية المبدئي الخاص بوفاة المسنين، وجارٍ إرساله إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

بداية الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة باب شرق بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من الأهالي بالعثور على جثتين لمسن وزوجته داخل شقتهما في شارع المدينة المنورة متفرع من شارع الإزالة بمنطقة الحضرة الجديدة، وبالانتقال والفحص تبين أن البلاغ في شقة بالطابق الثالث لمسن يدعى «عباس.س» وزوجته «نجاة.ع»، وبدخول الشقة تبين العثور على جثتي الزوجين المسنين وسط بركة من الدماء، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت النيابة العامة بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وكلفت النيابة العامة المباحث الجنائية بسرعة كشف غموض الحادث وضبط الجاني.

فريق بحث

ورجحت التحريات المبدئية بأن نجل المجني عليهما ويدعى محمد عباس 40 عاما، وراء ارتكاب الواقعة، بسبب خلافات دائمة بينه وبين والديه، بالإضافة إلى أنه شوهد صباح يوم اكتشاف الواقعة وهو خارج من عقار المجني عليهما مسرعا، بالإضافة إلى اختفائه منذ اكتشاف الواقعة وحتى الآن، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للقبض عليه.