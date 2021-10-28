أول صور من موقع انفجار أسطوانة بوتاجاز في بولاق الدكرور

تنشر «الوطن» أول صور للعقار الذي انهارت جدرانه، في بولاق الدكرور، بعد انفجار أسطوانة بوتاجاز بداخله، وهو الحادث الذي أسفر عن إصابة مالكة المنزل، 60 سنة، بحروق متفرقة، فضلا عن شاب آخر حاول إنقاذها، وتم نقلهما إلى المستشفى، لتلقي العلاج.

انفجار أسطوانة بوتاجاز في منزل ببولاق الدكرور

وأدى انفجار الأسطوانة، لسقوط حوائط الطابق الأول من المنزل، المكون من طابقين، والمطل على شارع بحارة سليمان هريدي في منطقة زنين، وتُظهر الصور انهيار جدران المنزل، نتيجة شدة الانفجار، فيما انتقلت الحماية المدنية إلى هناك، وفرضت كردونا أمنيا حول مكان المنزل.

وكشفت التحريات، التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن أن الانفجار تسبب في سقوط جزء من جدار بإحدى غرف العقار المجاور، وانتقلت قوة أمنية بقيادة اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، إلى مكان الحادث.