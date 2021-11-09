أخبار البحيرة: مشاجرة بمدرسة بسبب طالبة وإصابة 4 في حادثي سير

شهدت محافظة البحيرة، أمس الاثنين، عددا من الأحداث المهمة، التي كان من أهمها تنفيذ الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة، حملات تفتيشية مكثفة على المصالح الخدمية والصحية، أسفرت عن إحالة 99 من العاملين بالمستشفى العام بالمحمودية من أطباء وإداريين للتحقيق لتغيبهم من العمل بدون سند قانوني، كما أحيل 14 من العاملين بالوحدة الصحية بالقرادحي في شبراخيت للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون سند قانوني.

إزالة 14 حالة تعد على الأراضي

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز كفر الدوار وأبو المطامير وبدر ودمنهور عن إزالة 14 حالة تعدٍ على مساحة بلغت 2771 مترا مربعا.

كما أجرت مديرية الطب البيطري التحصينات الدورية وعمل القوافل البيطرية المجانية للقرى المحرومة، بالإضافة إلى التسجيل والترقيم والتأمين على الماشية للعمل على تعظيم الإنتاج وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة.

تحصين 832 رأس ماشية ضد الأمراض

وأسفرت جهود مديرية الطب البيطري بالبحيرة خلال يوم عمل عن قيام إدارة الوقاية بتحصين 832 رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع والنيموباك.

وانطلقت اليوم فعاليات ثاني أيام امتحان دورة أكتوبر 2021 بفرع البحيرة والتى انطلقت أمس، وتستمر امتحانات الدورة حتى 18 نوفمبر الجاري، حيث أجريت امتحانات اليوم بلجنتي العكريشة بكفر الدوار ولجنة الصديق يوسف بوادي النطرون.

وقامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والإدارة الصحية بالنوبارية وجهاز النوبارية الحديدة، بحملة مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة بالنوبارية، أسفرت عن المرور على عيادة عظام تدار بدون ترخيص وتم استصدار قرار غلق بحقها.

غلق عيادات غير مرخصة

كما تم المرور على معملي تحاليل مرخصة ولكن تلاحظ من خلال المرور بهما وجود بعض المخالفات منها انتهاء تعاقد المحرقة والنفايات الطبية، وتم تسجيل المخالفة وتم التنبيه عليهم بتلافي تلك المخالفات، وتم المرور على 5 عيادات طبية خاصة تشمل تخصصات أسنان وأطفال وتغذية ونساء وتوليد وجميعها غير مرخصة، وتم استصدار قرارات غلق بحقها.

كما تم ضبط محل مستلزمات تجميل يدار بدون ترخيص وتم التحفظ على 568 أنبوبة تنفس أنفي وطولي وحنجرية، 240 قسطرة، 330 كانيولا، 65 ماسك تنفس، 170 مشبك صرة، 220 سرنجة، 2 جهاز تنظيم سوائل وضبط 84 صنف مبيدات زراعية منتهية الصلاحية وضبط 19 صنف بويات منتهية الصلاحية.

وواصلت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة بقيادة الدكتور محمود طلحة، فعاليات المبادرة حيث تقوم بصفة دورية بتنظيم زيارة واحدة كل شهر يتم خلالها توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات والتحاليل والعلاج وعمل التحويلات اللازمة إذا تطلب الأمر لجميع أطفال السن المدرسي 5- 10 أعوام، ويتم تلقي كل الخدمات المتعلقة بالكشف الطبي بالمجان بعدد 10 دور رعاية بإدارات دمنهور وكفر الدوار وحوش عيسى وغرب النوبارية.

إصابة مدرس في مشاجرة بسبب منع طالبة من الذهاب إلى الحمام

كان قد أصيب مدرس بجرح قطعي بيده بطريق الخطأ من زميله أثناء فض مشاجرة مع ولي أمر تلميذة بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة أبو صمادة التابعة للإدارة التعليمية بمركز الدلنجات، حيث نشب الخلاف بين المدرس وولي الأمر، إثر رفض المدرس ذهاب الطالبة إلى الحمام، الأمر الذي دفعها لقضاء حاجتها داخل الفصل.

إصابة 4 أشخاص في حادثي سير

كما أصيب 4 أشخاص في حادثي طرق متفرقين بنطاق مركز وادي النطرون بالطريق الصحراوي اتجاه الإسكندرية ومركز إدكو، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.