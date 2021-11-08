النيابه تستدعي طبيبا امتنع عن الكشف على طفلة بمستشفى خاص في البحيرة

قررت النيابة العامة بكفر الدوار في البحيرة، استدعاء طبيب بقسم الطوارئ بمستشفى خاص، وإحضار كشف بأطباء الاستقبال والطوارىء، للتحقيق في واقعة امتناع طبيب بالمستشفى عن توقيع الكشف الطبي على طفلة سقطت على رأسها من علو، ووصلت المستشفى في حالة إعياء، وورد في المحضر المحرر بقسم شرطة كفر الدوار، عدم حضور أي طبيب للكشف على الطفلة.

تحقيق في بلاغ والد الطفلة

كما قررت النيابة العامة التي تحقق في بلاغ والد الطفلة بتكليف مأمور قسم كفر الدوار للانتقال إلى المستشفى لتفريغ كاميرات قسمي الاستقبال والطوارىء عن ذلك اليوم، لبيان دخول الطفلة ووالدها للمستشفى وبيان ما إذا تم تقديم الخدمة الطبية من عدمه.

إجراء التحقيقات في الواقعة

وتجري النيابة العامة بكفر الدوار، برئاسه المستشار نور المقدم، رئيس النيابة، تحقيقا برئاسة المستشار عمرو الشوربجي وكيل النائب العام، بشأن واقعة وصول طفلة صغيرة تدعى «نادين هيثم السيد»، 3 سنوات، إلى مستشفى الصفا الخاصة فجر يوم السبت الموافق 30 أكتوبر برفقة والدها، وامتنع الأطباء في المستشفى عن إجراء أي نوع من أنواع الكشف على الصغيرة أو إجراء أى فحص طبي عليها.

ما دفع والدها وبعد إتمام الاطمئنان عليها إلى تحرير محضرا بالواقعة واللجوء إلى النيابة العامة، التي أمرت بإجراء تحقيق في الواقعة.

الاستماع لأقوال والد الطفلة

واستمعت النيابة العامة لأقوال والد الطفل وقررت في التحقيقات التي تجريها في القضية رقم 474 إداري لسنة 2021 قسم كفر الدوار ، استدعاء الطبيب محل الشكوى لجلسة تحقيق 10 نوفمبر الجاري، والاستعلام من مستشفى الصفا بكفر الدوار عن أسماء الأطباء المنوط بهم الاستقبال والطوارئ عن يوم 30 أكتوبر الماضي.

كما أمرت النيابة بتكليف أحد مأموري الضبط بالانتقال لمستشفى الصفا بكفر الدوار وتفریغ کاميرات قسم الاستقبال عن نفس اليوم لبيان عما إذا دخل الشاكي هيثم السيد عبدالعزیز إبراهيم، للمستشفى برفقة ابنته وبيان ساعة مغادرته منها وإعداد محضرا بما تم من إجراءات للعرض في حينه.