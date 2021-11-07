إزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية بنطاق 6 مراكز في البحيرة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم الأحد، عددا من الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة 12 حالة تعد في 6 مراكز

وأسفرت الحملات عن إزالة 12 حالة تعدٍ بنطاق 6 مراكز، على مساحة بلغت 2550 م2، عبارة عن مبان مخالفة بدون ترخيص مساحتها 960 م2، ومزرعة دواجن خارج الزمام بنطاق وحدة أحمد عرابي ببدر.

كما أزيلت 6 حالات تعد على أرض زراعية بمساحة 690 م2 بأبو المطامير، ما بين شدة خشبية ومبنى بالطوب الأبيض، وردم لبسة خرسانية.

وشملت الإزالات حالتي تعد بمساحة 400 م2 بالدلنجات، عبارة عن شدة خشبية، ووقف أعمال حفر لإنشاء قواعد خرسانية، وجرى التحفظ على معدات البناء.

ونفذ قرار إزالة داخل الحيز العمراني بمساحة 200 م2، بقرية كفر مجاهد بكوم حمادة، عبارة عن أسوار طولية وعرضية مقسمة بالطوب الأحمر والأسمنت، بجانب حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 150 م2 متر بحوش عيسى، عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض، وإيقاف أعمال مخالفة على مساحة 150 م2 بقريه دسونس أم دينار بدمنهور.

استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات، وإيقاف البناء المخالف فورا؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية، وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

جاء ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بإزالة التعديات كافة على الأراضي الزراعية والمجاري المائية، خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر.