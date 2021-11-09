فوائد الحصول على نموذج 10 في التصالح على مخالفات البناء

تواصل المحافظات العمل على فحص ملفات التصالح فى مخالفات البناء من خلال اللجان المختصة بنظر طلبات التصالح وعددها نحو 2.8 مليون طلب تصالح، ويتساءل المواطنون ما المتبع بعد الحصول على نموذج 10؟.

أوضحت اللجنة المختصة بالرد على تساؤلات المواطنين بشأن التصالح أنه بعد حصول المواطن على نموذج 10 تقوم الوحدات المحلية بالمراكز والمدن باتخاذ اللازم قانونيا من إخطار الجهات القائمة على شؤون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وفق نموذج 10 طبقا لقرار اللجان الفنية وذلك خلال 15 يوما لصدوره لاتخاذ ما يلزم.

وأشارت اللجنة إلى أن نموذج 10 الصادر طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديله بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة، وفي حالة استخراج تراخيص لأعمال لاحقة من تعديل أو إضافة أو تعلية وخلافه على ذات المخالفات بعد التصالح يتم السير في إجراءات الترخيص لتلك الأعمال وفقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما لا يخالف الاشتراطات البنائية والتخطيطية السارية.

دور اللجان الفنية

وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء، دور اللجان الفنية، حيث تختص بدراسة وفحص الملف والتأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى إجراء معاينة ميدانية للأعمال موضوع المخالفة على الطبيعة للتحقق من مطابقة الأعمال المنفذة على الطبيعة مع الأعمال المحددة بالمستندات المقدمة بطلب التصالح، ومراجعة المساحة المطلوب التصالح عليها مع المساحة المحددة بالرسومات الهندسية المقدمة بملف الطلب، والتأكد من عدم وجود عيوب إنشائية ظاهرة بالمبنى، ومطالبة طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي وفقا للنموذج رقم 2 أ أو النموذج 2 ب المرفقين بهذه اللائحة، وفقا لحالة المبنى الإنشائية، للتأكد أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات.

تأمين ضد الحريق

كما تتأكد اللجان الفنية من خلال ممثل الحماية المدنية، من توافر اشتراطات تأمين المباني والمنشآت القائمة من أخطار الحريق الصادر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالنسبة للمباني الخاضعة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، علاوة على القدرة على إزالة المخالفات الأخرى بالمبنى في حالة الموافقة على التصالح في المخالفات محل الطلب.