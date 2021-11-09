شاكوش يرد على قرار منعه من الغناء: «ماليش شغلانة تانية»

في أول تعليق لمؤدي المهرجانات حسن شاكوش على تصريح نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر بأنه لن يغني مرة أخرى، قال إنه ما زال يحترم قرار النقابة، مضيفا، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه لم يسمع تصريحات الفنان هاني شاكر «أنا لسه لغاية دلوقتي محترم لحد آخر لحظة قرار النقابة، وأنا القرار بتاع أستاذ هاني شاكر لما ناس قالوا لي أنا مشوفتوش ومسمعتوش»، مؤكدًا أنه «هشوف الدنيا فيها إيه».

شاكوش: الغناء «أكل عيشي»

وأوضح شاكوش أن الفنان هاني شاكر يقول ما يريد «هو يقول اللي هو عايزه الأستاذ هاني شاكر»، مؤكدًا أنه ليس له مهنة أخرى غير الغناء «ماليش شغلانة تانية وده أكل عيشي والفن اللي بقدمه لجمهوري والملايين اللي بتسمعني دي أنا ماليش شغلانة تانية».

تصالحت مع رضا البحراوي

وأشار إلى أنه تصالح مع المطرب الشعبي رضا البحراوي «مشكلتي كانت أنا ورضا وراحت لحالها ورضا نزل الشغل»، نافيًا أنه قدم أغاني فيها ألفاظ إباحية «معملتش أغنية فيها ألفاظ إباحية ودي أول مشكلة ليا».

وأكد شاكوش أنه يقدم حفلات خارج مصر في عدد من الدول «كان عندي حفلات برة مصر بقدر أشتغل حفلات برة مصر بس وكان عندي الإمارات ولسه راجع من تونس وعندي حفلات تانية لسه برة مصر».

وشدد شاكوش على احترامه لقرار النقابة «مشتغلتش في مصر خالص ومحترم قرار النقابة لغاية آخر لحظة ومينفعش أشتغل ومعايا مواعيد برة مصر ومعايا حفلات برة مصر ودي أنا ملتزم بيها».

وعن خطواته المقبلة، قال حسن شاكوش «أنا قولت الفترة الجاية دي بعد ما رضا يشتغل وبعد كده أنا هاخد إجراء إني أقعد معاهم ونتكلم ونشوف لأن دي أول غلطة ليا وأنا بتصل بكذا حد زي حمادة أبواليزيد وأحمد رمضان وبنحاول بس هما معندهمش المعلومات الكافية وبيقولي لي والله لسه يا حسن وبخلي إدارة أعمالي تتصل وتشوف الدنيا فيها إيه».

ماينفعش أبقى موقوف في بلدي وأشتغل برة مصر

وأضاف شاكوش «أنا عايز أرجع أشتغل في بلدي ومينفعش أبقى موقوف في بلدى وأشتغل برة مصر»، متابعًا «لما أكون موقوف في شغلي الأساسي الواحد مالوش نفس إنه يعمل أغاني بس الفترة دي بسجل أغاني أنزلها الفترة الجاية وأنا مش هقعد في البيت يعني ولا بسجل أغاني ولا بنزل شغل».

وأكد شاكوش أنه يسجل عددا من الأغاني حاليًا رغم إيقافه لطرحها بعد عودته، مضيفًا: «أنا مستني وعايز أخد الخطوة وعايز آخد القرار إن إحنا نحل الأزمة»، مؤكدًا أنه تصالح مع رضا البحراوي «اتصالحت أنا ورضا ومفيش مشاكل دلوقتي ورضا أخويا ومفيش أي مشاكل، ورضا رجع الشغل وربنا يكرمه ويرزقه».